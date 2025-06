Dziś po południu doszło do groźnego wypadku na drodze pomiędzy Jasieniem a Soszycą niedaleko Bytowa (woj. pomorskie). Kierujący oplem, 43-letni mężczyzna, stracił kontrolę nad pojazdem, po czym dachował. Okazało się, że miał on w organizmie ponad 2 promile alkoholu. Trafił do szpitala.