16-letni syn prezesa Puszczy Niepołomice i zawodnik tego klubu Igor P. rozbił luksusowe Audi Q5 na ścianie jednego z niepołomickich domów. Jak podaje portal „Weszło”, nastolatek nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdu, a także usiadł za kierownicą w stanie nietrzeźwym.

Stadion Puszczy Niepołomice / Shutterstock

Nieco ponad rok temu, Igor P., syn prezesa Puszczy Niepołomice, zrobił furorę na polskich boiskach, stając się najmłodszym debiutantem w historii Ekstraklasy. Jego wejście na boisko w wieku zaledwie 15 lat i 19 dni wywołało ogromne emocje i pozwoliło snuć optymistyczne prognozy na przyszłość. Jednak życie pisze różne scenariusze, a droga do wielkiej kariery nie zawsze jest usłana różami.

Jechał pod wpływem i rozbił samochód

7 czerwca 2025 roku, 16-letni Igor P. znalazł się w centrum skandalu, który może mieć poważne konsekwencje zarówno dla jego kariery sportowej, jak i życia osobistego. Jak donosi portal "Weszło", młody piłkarz uczestniczył w zdarzeniu drogowym, które mogło zakończyć się tragicznie.

Kierując luksusowym Audi Q5, należącym do jego matki, Igor P. rozbił pojazd na ścianie jednego z domów w Niepołomicach. Dochodzenie policyjne wykazało, że w chwili wypadku nastolatek nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu, a co więcej, był pod wpływem alkoholu.