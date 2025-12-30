Prezydium polskiego oddziału Międzynarodowej Rady Muzeów zaprotestowało przeciwko decyzji minister kultury Marty Cienkowskiej o odwołaniu Piotra Tarnowskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Stutthof w Sztutowie (woj. pomorskie). Resort kultury uzasadnił decyzję negatywną oceną po kontroli finansowej, przeprowadzonej w maju i czerwcu 2024 roku.

Polscy muzealnicy zaprotestowali przeciwko odwołaniu Piotra Tarnowskiego ze stanowiska dyrektora Muzeum Stutthof, podkreślając brak upublicznienia raportu pokontrolnego i zasługi dyrektora dla placówki.

Ministerstwo kultury uzasadniło decyzję negatywną oceną po kontroli finansowej, wskazując na nieskuteczny nadzór i niewystarczające mechanizmy kontroli zarządczej.

Muzealnicy podkreślają, że pod kierownictwem Tarnowskiego muzeum stało się jedną z najważniejszych placówek martyrologicznych w Polsce i Europie, a sam dyrektor był inicjatorem uznanych międzynarodowych projektów.

Informację o odwołaniu Tarnowskiego ministerstwo kultury przekazało w poniedziałek.

Wspomniana kontrola wykazała m.in. nieskuteczny nadzór nad działem finansowo-księgowym oraz niewystarczające mechanizmy kontroli zarządczej. Przedstawiony przez Tarnowskiego plan naprawczy uznano za niewystarczający.

ICOM Polska, będąca częścią Międzynarodowej Rady Muzeów, podkreśliła, że raport pokontrolny nie został upubliczniony, co uniemożliwia ocenę zasadności tak poważnych konsekwencji personalnych. Według Prezydium nawet jeśli stwierdzono uchybienia, nie powinny one przesądzać o odwołaniu dyrektora przed końcem kadencji.

Muzealnicy podkreślają, że pod kierownictwem Tarnowskiego Muzeum Stutthof stało się jedną z najbardziej rozpoznawalnych placówek martyrologicznych w Polsce i Europie, a sam dyrektor był inicjatorem uznanej, międzynarodowej konferencji muzeów martyrologicznych "Forum Pamięci".

"Pod jego kierownictwem muzeum w sposób godny i rzetelny realizuje misję upamiętniania ofiar niemieckiego nazizmu, ze szczególnym uwzględnieniem Polaków represjonowanych za opór wobec terroru niemieckiego oraz obronę polskości" - podano.

ICOM Polska jest częścią Międzynarodowej Rady Muzeów ICOM — największej pozarządowej międzynarodowej organizacji kulturalnej na świecie, afiliowanej przy UNESCO, liczącej ponad 44 tys. członków w 138 krajach. W Polsce działa od 1948 r. Obecnie Komitet Narodowy ICOM Polska liczy 370 członków indywidualnych oraz 52 członków instytucjonalnych (muzea).

Piotr Tarnowski jest absolwentem Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Pracował jako nauczyciel i wychowawca w szkole podstawowej oraz w pogotowiu opiekuńczym, następnie w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Od 2001 roku pracował w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, gdzie od 2006 r. pełnił funkcję naczelnika Wydziału do spraw upamiętniania i archiwów w Departamencie Dziedzictwa Narodowego. Dyrektorem Muzeum Stutthof w Sztutowie został w 2007 roku.