Boże Ciało to wyjątkowy czas w kalendarzu wielu Polaków ze względów religijnych. To również szansa na wydłużenie sobie weekendu. W tym roku święto wypada 19 czerwca, co daje szansę na czterodniowy odpoczynek, o ile zdecydujemy się wziąć wolne w piątek. Wiele osób planuje ten czas spędzić na spotkaniach z bliskimi, wyjazdach czy po prostu na zasłużonym relaksie. Jednak pojawia się pytanie: czy i kiedy w tym okresie będzie można zrobić zakupy?

Boże Ciało w tym roku wypada 19 czerwca. Osoby, które w piątek wezmą wolne, będą miały 4 dni wolnego. Ten okres będzie można wykorzystać na spotkania z rodziną lub z przyjaciółmi, wyjazd lub po prostu odpoczynek. Wiele osób zastanawia się, czy i jak w piątek po Bożym Ciele, a także w sobotę i niedzielę będzie można zrobić zakupy. Boże Ciało jest dniem ustawowo wolnym od pracy, co oznacza, że większość sklepów będzie zamknięta. To ważna informacja dla wszystkich, którzy planują w tym czasie zaopatrzyć się w niezbędne produkty czy skorzystać z usług galerii handlowych. Piątek i weekend po Bożym Ciele 2025. Czy sklepy będą otwarte? Inaczej przedstawia się sytuacja w piątek i sobotę po Bożym Ciele. W te dni sklepy i galerie handlowe będą otwarte w standardowych godzinach. Warto o tym pamiętać, ponieważ niedziela (22 czerwca) jest niehandlowa. Dla tych, którzy nie zdążą z zakupami, może to stanowić pewne utrudnienie. Warto dodać, że kolejna niedziela - 29 czerwca - będzie handlowa.