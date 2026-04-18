Hel, położony na krańcu Mierzei Helskiej, od lat fascynuje zarówno turystów, jak i miłośników historii. Dla jednych to symboliczny koniec Polski, dla mieszkańców zaś – jej początek i serce lokalnej tradycji. Miasto, które przyciąga tłumy latem, kryje w sobie nie tylko malownicze widoki, ale także bogate dziedzictwo rybackie, unikatowe zabytki i tajemnice wojskowej przeszłości.

Zabudowa przy ul. Wiejskiej w miejscowości Hel / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Hel, malownicze miasto na końcu Mierzei Helskiej, przyciąga turystów nie tylko pięknem, ale i historią rybołówstwa.

Charakterystyczne drewniane domy ryglowe zbudowane z fragmentów rozbitych okrętów to prawdziwa gratka dla miłośników tradycji.

Muzeum Rybołówstwa oraz punkty widokowe, jak latarnia morska czy wieża Dalmierza, oferują niesamowite widoki i dawne historie.

Obrona Helu w 1939 roku i liczne fortyfikacje wojskowe to fascynująca lekcja historii dla każdego fana militarnych ciekawostek.

Hel, usytuowany na samym krańcu ponad 30-kilometrowej Mierzei Helskiej, to miejsce, które nieustannie przyciąga uwagę tysięcy turystów. Choć wielu utożsamia z nim całą mierzeję, samo miasto liczy zaledwie około 3,2 tysiąca mieszkańców poza sezonem. Dla przyjezdnych Hel to często synonim niekończących się korków - prowadzi tu bowiem tylko jedna droga wojewódzka nr 216 oraz pojedyncza linia kolejowa. Alternatywą mogą być tramwaje wodne kursujące z Trójmiasta, wkrótce na wodach Zatoki Puckiej pojawi się także długo wyczekiwany tramwaj wodny, który połączy Puck, Swarzewo i Chałupy.

Hel - od rybackiej osady do turystycznej perły

Pierwsze wzmianki o Helu pojawiają się już w duńskich kronikach, gdzie opisywano go jako wyspę. W średniowieczu był jednym z najważniejszych ośrodków handlowych regionu, słynąc z połowu i handlu śledziami, konkurując nawet z Gdańskiem. Rybołówstwo przez wieki stanowiło trzon lokalnej gospodarki i tożsamości. Mieszkańcy, w tym dawni sołtysi i starostowie, niemal zawsze byli rybakami - wyjątkiem był jedynie pastor i organista, który często pełnił także rolę nauczyciela.

Spacerując dziś ulicą Wiejską, głównym deptakiem miasta, można dostrzec charakterystyczne domy ryglowe. Ich drewniane szkielety nierzadko powstawały z rozbitych okrętów, które osiadały na mieliznach nieopodal Helu. Jeszcze do niedawna w niektórych budynkach można było zobaczyć fragmenty statków czy wręgi, będące świadectwem niezwykłej zaradności dawnych mieszkańców.

W dawnym kościele ewangelickim mieści się obecnie Muzeum Rybołówstwa, będące oddziałem Narodowego Muzeum Morskiego. To miejsce, w którym można zgłębić nie tylko historię połowów, ale i dzieje samego miasta. Unikatową atrakcją jest możliwość wjazdu windą na szczyt wieży kościelnej, skąd rozpościera się zapierająca dech w piersiach panorama Zatoki Gdańskiej.

Hel oferuje również inne punkty widokowe, takie jak czerwona latarnia morska czy wieża Dalmierza należąca do Muzeum Obrony Wybrzeża. Miłośnicy historii wojskowości mogą zwiedzać kilkadziesiąt obiektów militarnych, które powstały w ramach utworzonego w 1936 roku Rejonu Umocnionego Hel. Odegrał on kluczową rolę podczas obrony polskiego wybrzeża w 1939 roku. Na poznanie wszystkich tajemnic tych miejsc potrzeba więcej niż jednego sezonu urlopowego.

Hel - miejsce, które trzeba odkryć

Widok z lotu ptaka na piękne, piaszczyste plaże na Półwyspie Helskim / Shutterstock

Hel to nie tylko turystyczna destynacja, ale przede wszystkim miasto z duszą, które przez wieki kształtowało się na styku morza, tradycji i historii. Jego wyjątkowe położenie, rybacka przeszłość, liczne zabytki i atrakcje sprawiają, że każdy, kto tu zawita, znajdzie coś dla siebie. To prawdziwy początek Polski - dla mieszkańców, dla historii i dla każdego, kto chce poznać niezwykłe oblicze naszego wybrzeża.