Fasola zwyczajna, jedno z najczęściej wykorzystywanych warzyw w polskich kuchniach, została ogłoszona rośliną trującą roku 2026 przez Ogród Botaniczny Wandsbek w niemieckim Hamburgu. Choć trudno w to uwierzyć, nieprawidłowo przygotowana fasola może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia.

Fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris) została uznana za trującą roślinę roku 2026 / Shutterstock

W 2026 roku fasola zwyczajna (Phaseolus vulgaris) została uznana za najbardziej trującą roślinę roku przez Ogród Botaniczny Wandsbek.

Toksyczność fasoli wynika z obecności fazyny - białkowo-węglowodanowego związku, który jest niebezpieczny w surowej lub niedogotowanej fasoli.

Objawy zatrucia pojawiają się po 2-3 godzinach i obejmują m.in. nudności, wymioty, ból brzucha, a w ciężkich przypadkach nawet wstrząs.

Aby uniknąć zatrucia, fasolę trzeba gotować przez minimum 10-15 minut w wysokiej temperaturze i zawsze wylewać wodę po gotowaniu.

W 2026 roku Ogród Botaniczny Wandsbek po raz 21. ogłosił wyniki wyborów na "Trującą roślinę roku". Tym razem tytuł ten przypadł fasoli zwyczajnej, znanej również jako Phaseolus vulgaris. Wybór ten wzbudził niemałe zdziwienie, szczególnie wśród osób regularnie spożywających fasolę w różnych postaciach. Czy rzeczywiście to popularne warzywo może być groźne?

Dlaczego fasola jest trująca?

Kluczem do zrozumienia zagrożenia są lektyny, a dokładniej fazyna - białkowo-węglowodanowy związek chemiczny obecny w surowej fasoli.

To właśnie fazyna odpowiada za toksyczne działanie nieprawidłowo przygotowanej fasoli. Spożycie surowej lub niedogotowanej fasoli może prowadzić do poważnych objawów zatrucia.

Zatrucie fasolą - objawy i zagrożenia

Objawy zatrucia pojawiają się zazwyczaj po 2-3 godzinach od spożycia surowej lub niedogotowanej fasoli. Najczęstsze symptomy to:

nudności,

bóle brzucha,

wymioty,

biegunka, czasem z krwią.

W ciężkich przypadkach mogą wystąpić:

gorączka,

dreszcze,

drgawki,

spadek ciśnienia krwi,

nawet wstrząs.

Fazyna może powodować zlepianie się czerwonych krwinek, co utrudnia transport tlenu w organizmie.

Bezpieczne przygotowanie fasoli w kuchni

Popularne warzywo truje? Fasola ogrodowa na czarnej liście 2026! / Shutterstock

Aby uniknąć zagrożenia, należy stosować się do kilku prostych zasad:

Gotować fasolę przez minimum 10-15 minut w temperaturze 100 stopni Celsjusza.

Unikać krótkiego blanszowania lub gotowania na parze, które nie wystarcza do zniszczenia fazyny.

Wodę po gotowaniu należy zawsze wylać.

Nie tylko fasola zwyczajna - inne niebezpieczne rośliny strączkowe

Na liście warzyw wymagających odpowiedniego przygotowania znajdują się także inne popularne rośliny strączkowe. Oprócz fasoli zwyczajnej, fazynę zawierają również:

fasolka szparagowa,

fasolka cięta,

fasolka jaś,

fasola kidney,

fasola pinto,

fasola wielokwiatowa (Phaseolus coccineus),

ciecierzyca (Cicer arietinum).

Wszystkie te rośliny powinny być gotowane odpowiednio długo przed spożyciem, aby wyeliminować ryzyko zatrucia.

Historia i uprawa fasoli

Fasola ogrodowa pochodzi z Ameryki Południowej i Środkowej, a do Europy trafiła w XVI wieku. Przed jej rozpowszechnieniem w Europie uprawiano głównie bób i fasolę krowią, które również wymagały gotowania przed spożyciem. Fasola najlepiej rośnie w temperaturach od 18 do 30 stopni Celsjusza i potrzebuje żyznej, bogatej w składniki odżywcze gleby.