W nadchodzące wakacje do Ustki będzie można dojechać szybciej i wygodniej niż dotychczas. PKP Intercity oraz Koleje Mazowieckie uruchamiają sezonowe połączenia, które mają ułatwić turystom dostęp do popularnego nadmorskiego kurortu.
PKP Intercity ogłosiło, że w sezonie letnim wydłuży trasę codziennego pociągu Express InterCity Premium (Pendolino) relacji Bielsko-Biała - Gdynia - Bielsko-Biała aż do Ustki. Połączenie zostanie uruchomione 27 czerwca.
Pendolino będzie przyjeżdżać do Ustki około godziny 20:30, a wyjazd w drogę powrotną zaplanowano na godzinę 7:30. Najkrótszy czas przejazdu między Warszawą a Ustką ma wynosić około 5 godzin. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie opublikowany w maju, a sprzedaż biletów ruszy w połowie tego miesiąca.
W wakacje po raz dziewiąty do Ustki pojedzie pociąg "Słoneczny" Kolei Mazowieckich. Pociąg wyruszy ze stacji Warszawa Zachodnia po godzinie 06:00, a do Ustki dotrze po godzinie 12:00. Z kolei w relacji Ustka-Warszawa "Słoneczny" wyruszy z Ustki około godziny 12:50, a jego przyjazd do Warszawy Zachodniej jest planowany przed godziną 19:00 - podano.
Tak ułożony rozkład jazdy, w którym jeden przewoźnik dociera do Ustki w godzinach południowych, a drugi w godzinach wieczornych, stanowi rozwiązanie proklienckie - daje pasażerom realny wybór, elastyczność planowania podróży i zwiększa dostępność tego atrakcyjnego dla nas wszystkich regionu turystycznego - powiedział wiceprezes PKP Dariusz Grajda, cytowany w komunikacie.
Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski zwrócił uwagę, że to, czy turyści wybiorą właśnie Ustkę jako swoje miejsce wakacyjnego wypoczynku zależy między innymi od tego, jak łatwo będą mogli do niej dojechać.
W dzisiejszym świecie, w którym czas jest na wagę złota, bezpośrednie połączenia, szybkie i wygodne są niezwykle ważne. To także udogodnienie dla naszych mieszkańców, którzy bezpośrednio mogą dojechać do Trójmiasta, Warszawy, Katowic, Bielska-Białej - skomentował burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.
Narodowy przewoźnik proponuje Polakom również wakacyjne wyjazdy zagranicę. W ubiegłym roku hitem były kursy do Chorwacji. Teraz PKP Intercity chce jeszcze mocniej postawić na to połączenie. Dotychczas (pociąg) jeździł cztery razy w tygodniu, teraz będzie jeździł sześć razy w tygodniu. Ponadto podróż będzie krótsza co najmniej o jedną godzinę - powiedział w rozmowie z PAP minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Podróż zajmie zatem ok. 18 godzin.