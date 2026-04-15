W nadchodzące wakacje do Ustki będzie można dojechać szybciej i wygodniej niż dotychczas. PKP Intercity oraz Koleje Mazowieckie uruchamiają sezonowe połączenia, które mają ułatwić turystom dostęp do popularnego nadmorskiego kurortu.

PKP Intercity ogłosiło, że w sezonie letnim wydłuży trasę codziennego pociągu Express InterCity Premium (Pendolino) relacji Bielsko-Biała - Gdynia - Bielsko-Biała aż do Ustki. Połączenie zostanie uruchomione 27 czerwca.

Pendolino będzie przyjeżdżać do Ustki około godziny 20:30, a wyjazd w drogę powrotną zaplanowano na godzinę 7:30. Najkrótszy czas przejazdu między Warszawą a Ustką ma wynosić około 5 godzin. Szczegółowy rozkład jazdy zostanie opublikowany w maju, a sprzedaż biletów ruszy w połowie tego miesiąca.

Koleje Mazowieckie też mają swoją propozycję

W wakacje po raz dziewiąty do Ustki pojedzie pociąg "Słoneczny" Kolei Mazowieckich. Pociąg wyruszy ze stacji Warszawa Zachodnia po godzinie 06:00, a do Ustki dotrze po godzinie 12:00. Z kolei w relacji Ustka-Warszawa "Słoneczny" wyruszy z Ustki około godziny 12:50, a jego przyjazd do Warszawy Zachodniej jest planowany przed godziną 19:00 - podano.

Tak ułożony rozkład jazdy, w którym jeden przewoźnik dociera do Ustki w godzinach południowych, a drugi w godzinach wieczornych, stanowi rozwiązanie proklienckie - daje pasażerom realny wybór, elastyczność planowania podróży i zwiększa dostępność tego atrakcyjnego dla nas wszystkich regionu turystycznego - powiedział wiceprezes PKP Dariusz Grajda, cytowany w komunikacie.



Ułatwienia dla turystów i mieszkańców

Burmistrz Ustki Jacek Maniszewski zwrócił uwagę, że to, czy turyści wybiorą właśnie Ustkę jako swoje miejsce wakacyjnego wypoczynku zależy między innymi od tego, jak łatwo będą mogli do niej dojechać.



W dzisiejszym świecie, w którym czas jest na wagę złota, bezpośrednie połączenia, szybkie i wygodne są niezwykle ważne. To także udogodnienie dla naszych mieszkańców, którzy bezpośrednio mogą dojechać do Trójmiasta, Warszawy, Katowic, Bielska-Białej - skomentował burmistrz Ustki Jacek Maniszewski.



