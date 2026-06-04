Mierzeja Kurońska, nazywana "Saharą Bałtyku", to prawdziwy raj dla miłośników natury i szerokich, piaszczystych plaż. Rozciągająca się na 98 kilometrów mierzeja jest najdłuższą plażą Europy i jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie kontynentu.

Mierzeja Kurońska ma 98 kilometrów / Shutterstock

Mierzeja Kurońska, nazywana "Saharą Bałtyku", to najdłuższa plaża Europy - ma aż 98 kilometrów długości.

Mierzeja oddziela Zalew Kuroński od Morza Bałtyckiego i stanowi naturalną granicę między Litwą a rosyjskim obwodem królewieckim.

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Plaża bez końca - gdzie leży najdłuższa plaża Europy?

Słońce, morze i piasek po horyzont - to marzenie wielu urlopowiczów wybierających się nad Bałtyk. Mało kto jednak wie, że właśnie nad tym morzem znajduje się najdłuższa plaża Europy. Mierzeja Kurońska, bo o niej mowa, ciągnie się przez imponujące 98 kilometrów, tworząc naturalną granicę pomiędzy Litwą a rosyjskim obwodem królewieckim.

Ten niezwykły pas lądu oddziela Zalew Kuroński od otwartego Bałtyku. Północna część mierzei (52 km) należy do Litwy, a południowa (46 km) do Rosji. Najszerszy fragment mierzei ma 3,8 km, a w najwęższym miejscu szerokość wynosi zaledwie 380 metrów.

Sahara Północy - wydmy, które zmieniają krajobraz

To, co wyróżnia Mierzeję Kurońską, to przede wszystkim ruchome wydmy, które od wieków kształtują jej krajobraz. Najwyższa z nich, wydma Parnidis, osiąga aż 60 metrów wysokości i jest jedną z największych wydm ruchomych w Europie. To właśnie te piaskowe wzgórza sprawiły, że mierzeja zyskała przydomek "Sahary Bałtyku" lub "Sahary Północy".

Wydmy przez wieki stanowiły poważne zagrożenie dla mieszkańców - przesuwające się nawet o 15 metrów rocznie piaski pochłonęły cztery wsie i dwa cmentarze na Litwie. Dopiero w XIX wieku, dzięki zalesianiu, udało się zahamować ten proces i ustabilizować teren.

Przyroda, historia i turystyka

Widok na Mierzeję Kurońską z powietrza / Shutterstock

Dziś Mierzeja Kurońska to nie tylko unikalny krajobraz, ale także miejsce o ogromnej wartości przyrodniczej i kulturowej. Od 2000 roku znajduje się na liście światowego dziedzictwa UNESCO. To raj dla ornitologów - wiosną i jesienią można tu obserwować tysiące migrujących ptaków. Miłośnicy aktywnego wypoczynku chętnie wybierają się tu na wycieczki rowerowe, piesze wędrówki czy rejsy po Zalewie Kurońskim.

Niepowtarzalny klimat mierzei przyciąga również filmowców, którzy chętnie wykorzystują jej malownicze krajobrazy jako plany zdjęciowe.