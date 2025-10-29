Na Bałtyku zakończono instalację dwóch morskich stacji elektroenergetycznych – OSS West i OSS East – ważących po 2,5 tys. ton każda. To kluczowy element powstającej pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, zlokalizowanej ok. 20 km od brzegu, na wysokości Choczewa (woj. pomorskie). O postępie prac poinformowało biuro prasowe spółki ORLEN.
- Na Bałtyku zakończono instalację dwóch morskich stacji elektroenergetycznych.
- To część inwestycji znanej pod nazwą Baltic Power, realizowanej przez ORLEN.
- Farma ma docelowo dostarczać prąd umożliwiający zasilenie 1,5 mln gospodarstw domowych.
- Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.
Stacje będą odbierać energię z 76 turbin o mocy 15 MW każda i przesyłać ją kablami do lądowej stacji w gminie Choczewo. Każda z nich wyposażona jest w dwa transformatory, rozdzielnice 230 kV i 66 kV, generator diesla, systemy sterowania oraz urządzenia umożliwiające zdalną i bezpieczną eksploatację.
Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił, że instalacja stacji była skomplikowaną operacją logistyczną, a udział polskich firm w projekcie pozwolił zdobyć cenne doświadczenie. Dzięki nim będziemy mogli dostarczać zeroemisyjną energię do polskiej sieci i naszych klientów - zaznaczył.