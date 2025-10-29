Polskie firmy zaangażowane w budowę

Głównym wykonawcą stacji było konsorcjum firm CS Wind Offshore i Semco Maritime, a stalowe konstrukcje powstały w stoczniach w Gdyni i Gdańsku. Po wyposażeniu w Danii każda konstrukcja osiągnęła wagę 2,5 tys. ton. Na stacjach zamontowano także dźwigi polskiej firmy Protea.

W budowę farmy zaangażowane są również polskie firmy, które produkują m.in. elementy turbin, fundamentów i kabli. Według szacunków tzw. local content (udział krajowych [lokalnych] firm, pracowników, materiałów i usług w realizacji danego projektu) w projekcie Baltic Power wyniesie co najmniej 21 proc. w całym cyklu życia inwestycji.

Zakończenie budowy farmy planowane jest na przyszły rok, po czym rozpoczną się testy i proces certyfikacji. Baltic Power, spółka Orlenu i kanadyjskiej Northland Power, ma docelowo dostarczać 1,2 GW mocy, co pozwoli zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych i pokryć 3 proc. krajowego zapotrzebowania na energię.

Farma Baltic Power znajduje się 23 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa, a jej powierzchnia przekracza 130 km² - to więcej niż powierzchnia Gdyni.