Na Bałtyku zakończono instalację dwóch morskich stacji elektroenergetycznych – OSS West i OSS East – ważących po 2,5 tys. ton każda. To kluczowy element powstającej pierwszej polskiej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, zlokalizowanej ok. 20 km od brzegu, na wysokości Choczewa (woj. pomorskie). O postępie prac poinformowało biuro prasowe spółki ORLEN.

  • Na Bałtyku zakończono instalację dwóch morskich stacji elektroenergetycznych.
  • To część inwestycji znanej pod nazwą Baltic Power, realizowanej przez ORLEN.
  • Farma ma docelowo dostarczać prąd umożliwiający zasilenie 1,5 mln gospodarstw domowych.
Stacje będą odbierać energię z 76 turbin o mocy 15 MW każda i przesyłać ją kablami do lądowej stacji w gminie Choczewo. Każda z nich wyposażona jest w dwa transformatory, rozdzielnice  230 kV i 66 kV, generator diesla, systemy sterowania oraz urządzenia umożliwiające zdalną i bezpieczną eksploatację.

Prezes Orlenu Ireneusz Fąfara podkreślił, że instalacja stacji była skomplikowaną operacją logistyczną, a udział polskich firm w projekcie pozwolił zdobyć cenne doświadczenie. Dzięki nim będziemy mogli dostarczać zeroemisyjną energię do polskiej sieci i naszych klientów - zaznaczył.

Polskie firmy zaangażowane w budowę

Głównym wykonawcą stacji było konsorcjum firm CS Wind Offshore i Semco Maritime, a stalowe konstrukcje powstały w stoczniach w Gdyni i Gdańsku. Po wyposażeniu w Danii każda konstrukcja osiągnęła wagę 2,5 tys. ton. Na stacjach zamontowano także dźwigi polskiej firmy Protea.

W budowę farmy zaangażowane są również polskie firmy, które produkują m.in. elementy turbin, fundamentów i kabli. Według szacunków tzw. local content (udział krajowych [lokalnych] firm, pracowników, materiałów i usług w realizacji danego projektu) w projekcie Baltic Power wyniesie co najmniej 21 proc. w całym cyklu życia inwestycji.

Zakończenie budowy farmy planowane jest na przyszły rok, po czym rozpoczną się testy i proces certyfikacji. Baltic Power, spółka Orlenu i kanadyjskiej Northland Power, ma docelowo dostarczać 1,2 GW mocy, co pozwoli zasilić ponad 1,5 mln gospodarstw domowych i pokryć 3 proc. krajowego zapotrzebowania na energię.

Farma Baltic Power znajduje się 23 km od brzegu, na wysokości Łeby i Choczewa, a jej powierzchnia przekracza 130 km² - to więcej niż powierzchnia Gdyni.