Rząd szykuje nowe wsparcie dla gospodarstw domowych. W 2025 roku można skorzystać z bonu ciepłowniczego, a w kolejnych latach planowany jest bon energetyczny. Sprawdzamy, kto i kiedy może ubiegać się o dopłaty oraz jakie są zasady przyznawania świadczeń.

W odpowiedzi na rosnące ceny energii i ogrzewania, rząd przygotował dwa programy wsparcia finansowego dla Polaków. Bon ciepłowniczy, który będzie można wykorzystać już w 2025 roku oraz bon energetyczny, który planowany jest na 2027 rok.

Oba świadczenia mają na celu ochronę seniorów oraz najuboższych przed skutkami wzrostu rachunków za energię.

Bon ciepłowniczy 2025 - kto może otrzymać dopłatę?

Bon ciepłowniczy to świadczenie skierowane do gospodarstw domowych korzystających z miejskich sieci ciepłowniczych. O dopłatę mogą ubiegać się osoby spełniające określone kryteria dochodowe:

Gospodarstwo jednoosobowe: dochód do 3272,69 zł netto miesięcznie

dochód do 3272,69 zł netto miesięcznie Gospodarstwo wieloosobowe: dochód do 2454,52 zł netto na osobę

W przypadku przekroczenia progu dochodowego obowiązuje zasada "złotówka za złotówkę" - dopłata zostanie odpowiednio pomniejszona. Wysokość bonu ciepłowniczego w drugiej połowie 2025 roku wyniesie od 500 do 1750 zł, a w 2026 roku - od 1000 do 3500 zł. Wnioski za okres od 1 lipca do 31 grudnia 2025 będzie można składać od 3 listopada do 15 grudnia 2025 roku.

Wnioski za cały 2026 rok będą przyjmowane od 1 lipca do 31 sierpnia 2026 roku.

Bon energetyczny - co wiadomo o nowym świadczeniu?

Bon energetyczny to planowane wsparcie finansowe dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, które ma pomóc w pokryciu rosnących kosztów energii elektrycznej. Program ma ruszyć w 2027 roku i potrwać pięć lat.

Świadczenie będzie skierowane głównie do seniorów (kobiet od 60. roku życia i mężczyzn od 65. roku życia) oraz gospodarstw domowych o dochodzie nieprzekraczającym 2525 zł brutto miesięcznie na osobę.

Dodatkowo, bon przysługiwać będzie osobom mieszkającym w budynkach z indywidualnym źródłem ciepła opartym na paliwach kopalnych. Wysokość bonu energetycznego ma wynosić do 1200 zł rocznie, wypłacanego kwartalnie (około 300 zł co trzy miesiące). Za realizację programu odpowiadać będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który będzie przyjmował wnioski i weryfikował uprawnienia.

Wnioski o bon ciepłowniczy będzie można składać w wyznaczonych terminach w 2025 i 2026 roku. W przypadku bonu energetycznego, wnioski będzie można składać dopiero po uruchomieniu programu, czyli najwcześniej w 2027 roku.