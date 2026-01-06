Policja poszukuje mężczyzny, który 5 stycznia w godzinach popołudniowych ingerował w zawartość butelki z octem w jednym ze sklepów przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni. Funkcjonariusze apelują do mieszkańców o pomoc w identyfikacji podejrzanego.

/ KMP w Gdyni / Shutterstock

Najnowsze informacje z kraju i ze świata na rmf24.pl .

Według ustaleń policji 5 stycznia mężczyzna wszedł do sklepu przy ul. Wójta Radtkego w Gdyni i skierował się do półki z octem.

Tam otworzył zabezpieczenie jednej z butelek, po czym przelał do środka nieznaną substancję. Następnie ponownie zamknął opakowanie i odłożył butelkę na miejsce.

Policjanci prowadzą czynności wyjaśniające, aby ustalić, czym była dodana substancja oraz jakie mogły być motywy działania sprawcy.

Policja zwraca się z prośbą do wszystkich osób, które mogą rozpoznać mężczyznę z nagrania monitoringu lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości.

"Osoby, które rozpoznają mężczyznę z nagrania lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, prosimy o pilny kontakt z Komendą Miejską Policji w Gdyni pod numerem alarmowym 112 lub numerem telefonu 47 74 21 155" – apelują funkcjonariusze.







