Mężczyzna, który podejrzanie się zachowywał z butelką octu w sklepie w Gdyni, najprawdopodobniej pobierał z niej zawartość strzykawką – podał portal Trojmiasto.pl. Z nieoficjalnych ustaleń redakcji wynika, że mężczyzna potrzebował odrobiny octu, aby rozpuścić w nim lek na kaszel - tworząc w ten sposób substancję odurzającą.

W Gdyni mężczyzna został zauważony, jak zachowywał się podejrzanie z butelką octu w sklepie, którą potem odłożył na półkę.

Początkowo podejrzewano, że dolał coś do butelki, ale badania wykluczyły dodanie jakichkolwiek substancji.

Według nieoficjalnych źródeł mężczyzna próbował rozpuścić w skradzionej odrobinie octu lek na kaszel, by stworzyć substancję odurzającą.

Został szybko zatrzymany przez policję. Nie znaleziono przy nim żadnych nielegalnych środków.

Incydent w sklepie w Gdyni

5 stycznia po południu w jednym ze sklepów w Gdyni doszło do niepokojącego incydentu. Policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie, który miał dziwnie zachowywać się z butelką octu, po którą sięgnął ze sklepowej półki.

Początkowo myślano, że nagrany przez kamery monitoringu mężczyzna wstrzyknął coś do jednej z butelek - otworzył ją, rzekomo dolał nieznaną substancję, a następnie zamknął butelkę i odstawił na półkę.

Jak się jednak okazało, człowiek ten nie dolał nic do octu, lecz pobierał go strzykawką z butelki - podał portal Trojmiasto.pl. Dolanie czegokolwiek do octu zostało wykluczone po przebadaniu go.

Chciał się odurzyć?

Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń redakcji, mężczyzna ten prawdopodobnie chciał w skradzionym occie rozpuścić popularny lek na kaszel. Miałaby w ten sposób powstać substancja odurzająca.

Mężczyzna ten jest już w rękach mundurowych. "Został on zatrzymany w bardzo krótkim czasie od momentu zgłoszenia zdarzenia" - poinformowali w środę gdyńscy policjanci. Jak twierdzi portal Trojmiasto.pl, nie znaleziono przy nim żadnych nielegalnych substancji.

Najprawdopodobniej incydent ten zostanie uznany za "zwykłe" wykroczenie.



