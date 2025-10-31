Rada Miasta Gdańska zdecydowała o podwyżce stawek podatków i opłat lokalnych, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2026 roku. Zmiany obejmą podatek od nieruchomości, środków transportowych oraz opłatę miejscową. Nowe stawki wzrosną o 4,5 proc. w stosunku do obecnych, zgodnie z poziomem inflacji ogłoszonym przez Główny Urząd Statystyczny.

Gdańscy radni zdecydowali ws. stawki podatków. Zmiany od stycznia (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Gdańscy radni zdecydowali, że od 1 stycznia 2026 r. w mieście wzrosną podatki i opłaty lokalne.

Z wyróżnionych trzech obszarów: podatku od nieruchomości, opłaty miejscowej i podatku od środków transportowych, wpływy do miejskiej kasy mają wzrosnąć o prawie 50 mln zł.

Nowe stawki ustalono na podstawie poziomu inflacji.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

Od 2026 roku właściciele mieszkań w Gdańsku zapłacą 1,25 zł za metr kwadratowy powierzchni użytkowej, a przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą - 35,53 zł za metr kwadratowy. Podatek od gruntów związanych z działalnością gospodarczą wyniesie 1,45 zł za metr kwadratowy. Miasto szacuje, że wpływy z tego tytułu osiągną 698,5 mln zł, czyli o 31,5 mln zł więcej niż w 2025 roku. Utrzymane zostaną dotychczasowe zwolnienia, m.in. dla gruntów cmentarnych i budynków wykorzystywanych na biblioteki.

Opłata miejscowa

Od 2026 roku opłata miejscowa za każdą rozpoczętą dobę pobytu turystycznego, wypoczynkowego lub szkoleniowego wzrośnie do 3,46 zł (o 15 groszy więcej niż obecnie). Jednocześnie prowizja dla inkasentów, czyli np. hoteli i pensjonatów, zostanie obniżona z 20 do 15 proc. wartości pobranej opłaty. W Gdańsku uprawnione do pobierania tej opłaty są 224 osoby prawne, 826 inkasentów będących osobami fizycznymi oraz 13 jednostek organizacyjnych. Liczba obiektów hotelarskich w mieście (zarejestrowanych w ewidencji prowadzonej przez prezydenta miasta) na koniec sierpnia 2025 roku wyniosła 4355, a miejsc noclegowych - 36 250. Miasto przewiduje, że wpływy z opłaty miejscowej sięgną 9 mln zł.

Stawki podatku od środków transportowych również wzrosną o 4,5 proc. Średni wzrost wyniesie około 68 zł, w zależności od kategorii pojazdu - od 24 do 144 zł. Wysokość podatku będzie uzależniona od rodzaju pojazdu, jego masy, rodzaju zawieszenia oraz spełnianych norm ekologicznych. Nowe stawki są średnio o 53 proc. niższe od maksymalnych dopuszczonych przez Ministerstwo Finansów. Szacowane wpływy do budżetu miasta z tego tytułu to około 8,6 mln zł.