Do sejmowej Komisji ds. Petycji trafiła propozycja obywatelska, która może całkowicie odmienić krajobraz finansowy polskich rodzin i seniorów. Chodzi o likwidację programu 800 plus, a także trzynastej i czternastej emerytury dla seniorów. W zamian wnioskodawca postuluje zniesienie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT).

Autor petycji, która trafiła do Sejmu, proponuje likwidację zarówno 800 plus, jak i dodatkowych - trzynastych i czternastych - emerytur (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Co zakłada obywatelska petycja?

Jak pisze "Fakt", autor petycji, która trafiła do Sejmu, proponuje likwidację zarówno 800 plus, jak i dodatkowych - trzynastych i czternastych - emerytur, a w zamian całkowite zniesienie podatku PIT.

Według wyliczeń przedstawionych w petycji, wpływy z PIT w 2024 roku sięgnęły około 97,6 miliarda złotych. To niemal tyle, ile wyniosły łączne koszty programów 800 plus (około 70 mld zł), trzynastej emerytury (13 mld zł) i czternastej emerytury (14 mld zł).

Zdaniem autora, zlikwidowanie wymienionych świadczeń i podatku nie uszczupliłoby budżetu państwa.

Co zyskają, a co stracą Polacy?

Według założeń wnioskodawcy, likwidacja PIT miałaby przynieść większe dochody netto wszystkim osobom pracującym, bez względu na sytuację rodzinną. Dla wielu seniorów, którzy dziś nie płacą podatku dochodowego (ze względu na niskie świadczenia i wysoką kwotę wolną od podatku), oznaczałoby to jednak realną stratę - straciliby trzynaste i czternaste emerytury, a w zamian nie zyskaliby dodatkowych pieniędzy.

Z kolei rodziny z dziećmi mogłyby odczuć utratę 800 plus, które dla wielu gospodarstw domowych stanowi istotne wsparcie finansowe. W zamian otrzymaliby jednak wyższą pensję netto - ale tylko w przypadku, gdy faktycznie płacą podatek PIT.

Co dalej z petycją?

Zgodnie z regulaminem Sejmu, posłowie będą musieli zająć się propozycją. Sprawą zajmie się Komisja ds. Petycji, która zdecyduje, czy projekt trafi pod dalsze obrady.