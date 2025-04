Statek pasażerski Junker Joerg zderzył się na Zalewie Szczecińskim z barką paliwową. Do kolizji doszło na torze wodnym Świnoujście - Szczecin w rejonie Trzebieży. Dziewięciu pasażerów potrzebowało pomocy medycznej. Obie jednostki są lekko uszkodzone.

Uszkodzony statek pasażerski na Wałach Chrobrego w Szczecinie. / Marcin Bielecki / PAP

Do zderzenie na Zalewie Szczecińskim doszło w poniedziałkowy wieczór. Junker Joerg, 95-metrowy statek turystyczny zderzył się na torze wodnym do Szczecina z barką paliwową Argonaut, płynącą do Świnoujścia. Obie jednostki zostały lekko uszkodzone.

Jednostki zderzyły się na wysokości wyspy Chełminek. Barka paliwowa płynęła pusta do Świnoujścia, po kolizji zawróciła do Szczecina. Statek turystyczny również dopłynął o własnych siłach do nabrzeża przy Wałach Chrobrego - przekazał we wtorek rano dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie Wojciech Zdanowicz.

Szef UM dodał, że zgłoszenie o skutkach kolizji przekazał do urzędu na razie tylko polski armator barki Argonaut.

Uszkodzenie burty, powyżej linii wody. Nie było żadnych wycieków. Będziemy wyjaśniać okoliczności zdarzenia, przesłuchiwać załogi. Dokumentację sprawy przekażemy Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich - zaznaczył Zdanowicz.

Jurgen Joerg to kabinowy statek turystyczny pływający pod banderą Szwajcarii. Po kolizji ma uszkodzą cześć dziobową. Bezpośrednio po zdarzeniu (przed godz. 21:00) kapitan jednostki informował służby ratunkowe, że nikt z załogi i pasażerów nie potrzebuje pomocy medycznej. Jednak kiedy statek zacumował do nabrzeża przy Wałach Chrobrego w Szczecinie - stało się to już godz. 23:00 - wezwano pogotowie do dziewięciu poszkodowanych osób.

Uszkodzony statek przy Wałach Chrobrego / Marcin Bielecki / PAP

Jedną z tych osób była 84-letnia kobieta z urazem głowy i biodra. Została przewieziona do szpitala. Osiem osób z powierzchownymi urazami, stłuczeniami kończyn, po dokonaniu niezbędnych medycznych czynności ratunkowych pozostało w miejscu zdarzenia, gdyż nie wymagali hospitalizacji - poinformowała rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.

Wyjaśniła, że do zdarzenia zadysponowano cztery zespoły ratownictwa medycznego.

Junker Joerg w miniony weekend kilkukrotnie kursował z niemieckiego portu Wolgast do Szczecina.