27 ton piasku wysypało się z ciężarówki na trasę S6 między węzłami Ustronie Morskie a Kołobrzeg Wschód (woj. zachodniopomorskie). Kierowca trafił do szpitala. Trwa sprzątanie jezdni.

Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Adam Wójcik / Gorąca Linia RMF FM

Samochód ciężarowy przewożący piasek jechał trasą S6 w kierunku Koszalina. W pojeździe prawdopodobnie pękła opona.

Ciężarówka przebiła barierę między jezdniami i wywróciła się, blokując część drogi w kierunku Szczecina.



Zdjęcie z miejsca zdarzenia / Adam Wójcik / Gorąca Linia RMF FM

Ciężarówka się przewróciła, ładunek się wysypał. Kierowca został zabrany do szpitala. Sprzątanie jeszcze potrwa - przekazał dyżurny punktu informacji drogowej GDDKiA w Szczecinie Marcin Kirkowski. Musi tam dojechać dźwig, który podniesie ciężarówkę - dodał.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Adam Wójcik / Gorąca Linia RMF FM

Po wypadku samochody osobowe jadące S6 w kierunku Szczecina zostały zawrócone na MOP w Ustroniu Morskim. Pojazdy ciężarowe przepuszczono pasem awaryjnym.

Później drogę zamknięto, wyznaczając objazd starą drogą krajową nr 6. Z ekspresówki trzeba zjechać na węźle Ustronie Morskie, a następnie przez Kołobrzeg wrócić na S6.