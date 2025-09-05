113 mandatów nałożyli stołeczni policjanci po kontrolach osób poruszających się hulajnogami po chodnikach i ścieżkach rowerowych. Sprawdzenie przeprowadzone w ciągu dwóch ostatnich dni objęło blisko 450 pojazdów tego typu.

/ Komenda Stołeczna Policji /

W trakcie akcji policjanci skontrolowali 438 hulajnóg i wylegitymowali 481 osób. Na 113 użytkowników nałożono mandaty na łączną kwotę ponad 12 tysięcy złotych.

Najczęstszym przypadkiem, za który kierujący dostawali mandat, to nieustąpienie pierwszeństwa innym użytkownikom ruchu, a także przejeżdżania na czerwonym świetle.

Osoby jeżdżące hulajnogami nie ustępowali też pierwszeństwa pieszym, utrudniali ich ruch na chodnikach. Poza tym wiele było przypadków przekroczenia prędkości i nieprawidłowego wyprzedzania.