113 mandatów nałożyli stołeczni policjanci po kontrolach osób poruszających się hulajnogami po chodnikach i ścieżkach rowerowych. Sprawdzenie przeprowadzone w ciągu dwóch ostatnich dni objęło blisko 450 pojazdów tego typu.

W trakcie akcji policjanci skontrolowali 438 hulajnóg i wylegitymowali 481 osób. Na 113 użytkowników nałożono mandaty na łączną kwotę ponad 12 tysięcy złotych. 

Najczęstszym przypadkiem, za który kierujący dostawali mandat, to nieustąpienie pierwszeństwa innym użytkownikom ruchu, a także przejeżdżania na czerwonym świetle. 

Osoby jeżdżące hulajnogami nie ustępowali też pierwszeństwa pieszym, utrudniali ich ruch na chodnikach. Poza tym wiele było przypadków przekroczenia prędkości i nieprawidłowego wyprzedzania. 

Podczas kontroli mundurowi natrafili też na czwórkę nieletnich, którzy poruszali się na hulajnogach bez uprawnień. Pięć osób było pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

Tego tygodniowa akcja była częścią trwających od początku sezonu akcji kontrolnych. Niebawem warszawscy funkcjonariusze znów skupią się na użytkownikach hulajnóg. Od początku roku stołeczni policjanci skontrolowali już ponad 1200 użytkowników hulajnóg, a liczba mandatów przekroczyła 330.