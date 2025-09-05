Spektakularna akcja Centralnego Biura Śledczego Policji zakończyła się rozbiciem jednego z największych w ostatnich latach laboratoriów metamfetaminy na terenie Polski. Policjanci zatrzymali trzech mężczyzn, którzy nadzorowali produkcję narkotyku i są powiązani z jednym z największych karteli w Ameryce Północnej.

Na terenie jednej z posesji w powiecie świeckim (woj. kujawsko-pomorskie) policjanci natrafili na profesjonalnie wyposażone laboratorium służące do produkcji metamfetaminy. W trakcie przeszukania budynków gospodarczych ujawniono specjalistyczne urządzenia oraz instalacje umożliwiające wytwarzanie narkotyków na masową skalę.

Zabezpieczono ponad 300 litrów płynnej metamfetaminy oraz BMK - substancji wykorzystywanej w procesie produkcji narkotyku. Ponadto, funkcjonariusze przejęli blisko 3 tony różnego rodzaju chemikaliów, które miały posłużyć do dalszej produkcji.

Według wstępnych ustaleń biegłych z zakresu fizykochemii i toksykologii, z zabezpieczonych substancji można było wyprodukować co najmniej 330 kilogramów gotowej metamfetaminy. Czarnorynkowa wartość takiej ilości narkotyku przekracza 6 milionów złotych.

Skala działalności przestępczej oraz profesjonalizm laboratorium wskazują, że była to jedna z najpoważniejszych tego typu fabryk zlikwidowanych w Polsce w ostatnich latach.

W trakcie akcji zatrzymano trzech mężczyzn. Wśród nich znalazł się obywatel Polski oraz dwóch obywateli Meksyku.

Jak ustalili śledczy, cudzoziemcy nadzorowali proces produkcji narkotyku i byli bezpośrednio powiązani z jednym z największych karteli narkotykowych działających na terenie Ameryki Północnej. To pierwsza tego typu sytuacja, gdy w Polsce zatrzymano osoby bezpośrednio związane z międzynarodową organizacją przestępczą o tak dużym zasięgu.

Zatrzymani zostali przewiezieni do Zachodniopomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie. Tam usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz wytwarzania znacznych ilości substancji psychotropowych.

Prokuratura nie wyklucza rozszerzenia zarzutów oraz kolejnych zatrzymań w ramach prowadzonego śledztwa.