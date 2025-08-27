7-letnia dziewczynka została śmiertelnie potrącona przez samochód w Trzciance (powiat czarnkowsko-trzcianecki) w Wielkopolsce. Kobieta, która kierowała samochodem, była trzeźwa.

Zdj. ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

Policja podaje, że do wypadku doszło ok. godz. 12:30 - poza drogą publiczną, na drodze wjazdowej do podwórza kamienicy przy ul. Sikorskiego.

47-letnia mieszkanka powiatu pilskiego, prowadząc auto marki volkswagen, wyjeżdżając z podwórka, potrąciła 7-letnią dziewczynkę. Dziecko niestety nie przeżyło - relacjonowała asp. szt. Karolina Górzna-Kustra z Komendy Powiatowej Policji w Czarnkowie.

Według wstępnych ustaleń dziewczynka bawiła się z innymi dziećmi. 47-latka kierująca autem była trzeźwa.

Na miejscu wypadku pracują policjanci pod nadzorem prokuratora.