Nożownik zaatakował dwóch nastolatków w Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie). Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Do ataku doszło po godz. 11 w parku przy ulicy bohaterów Westerplatte w Pasłęku. Napastnik ranił nożem 16-latka i 18-latka.

Według nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego, jeden z nastolatków ma poważniejsze obrażenia.

Napastnik zbiegł z miejsca ataku, ale został szybko zatrzymany przez policję. To 17-latek, prawdopodobnie pochodzący z Pasłęka.



Sprawę wyjaśnia teraz policja. Ranni nastolatkowie trafili do szpitala.