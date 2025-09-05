Nożownik zaatakował dwóch nastolatków w Pasłęku (woj. warmińsko-mazurskie). Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.
Do ataku doszło po godz. 11 w parku przy ulicy bohaterów Westerplatte w Pasłęku. Napastnik ranił nożem 16-latka i 18-latka.
Według nieoficjalnych ustaleń reportera RMF FM Piotra Bułakowskiego, jeden z nastolatków ma poważniejsze obrażenia.
Napastnik zbiegł z miejsca ataku, ale został szybko zatrzymany przez policję. To 17-latek, prawdopodobnie pochodzący z Pasłęka.
Sprawę wyjaśnia teraz policja. Ranni nastolatkowie trafili do szpitala.
