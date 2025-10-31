Dobiega końca renowacja słynnej plenerowej rzeźby "Ogniste Ptaki" Władysława Hasiora, która od 50 lat zdobi skarpę przy szczecińskim Teatrze Letnim w Parku Kasprowicza. Prace konserwatorskie, prowadzone pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków, kosztują blisko 150 tys. zł i mają przywrócić instalacji oryginalny wygląd z lat 70.

Prace przy renowacji rzeźby "Ogniste ptaki" Władysława Hasiora w Parku Kasprowicza w Szczecinie / Marcin Bielecki / PAP

W Szczecinie kończy się renowacja "Ognistych Ptaków" - rzeźby Władysława Hasiora, która od ponad 30 lat stoi w Parku Kasprowicza.

Obiekt jest odnawiany w oparciu o archiwa.

Co ciekawe, artysta zostawił wskazówkę dot. malowania stworzonych przez siebie ptaków.

W ramach renowacji odtworzono brakujące elementy, m.in. skrzydła ptaków i charakterystyczne wiatraczki obrotowe. Wszystko rekonstruowano na podstawie archiwalnych zdjęć i projektów z 1975 roku oraz materiałów z 1980 roku, kiedy sam Hasior przeprowadzał rekonstrukcję rzeźby. W pracach uczestniczył także szczeciński artysta Ryszard Korżanowski, który już wcześniej brał udział w renowacji "Ognistych Ptaków".

Rzeźba, przedstawiająca kilkanaście stalowych ptaków różnej wielkości, została po raz pierwszy zaprezentowana w Szczecinie w 1975 roku podczas wystawy Hasiora na Zamku Książąt Pomorskich. Początkowo nie była malowana - stalowe blachy połyskiwały w słońcu. W 1980 roku instalację przeniesiono na pl. Zgody, gdzie zyskała barwy nadane przez autora. Od 1994 roku "Ogniste Ptaki" znajdują się na betonowym pomoście przy Teatrze Letnim i jeziorze Rusałka.

/ Marcin Bielecki / PAP

Jak podkreśla konserwatorka Teresa Więcko, czas, korozja oraz działania ludzi spowodowały liczne uszkodzenia rzeźby. W trakcie obecnych prac odtworzono m.in. pierwszego ze stalowych ptaków na postumencie, uzupełniono konstrukcję o mniejsze ptaki i naprawiono tzw. "drabinę do nieba i słońca". Zabezpieczono także stalowe elementy farbą antykorozyjną, a betonowy pomost został oczyszczony i zaimpregnowany.

Jak zaznacza Więcko, kolorystyka rzeźby zostanie odtworzona na podstawie archiwalnych zdjęć i filmów - będzie bardziej ludowa, z żywszymi barwami, ale bliższa oryginałowi. Konserwatorka dodała, że zgodnie z testamentem Hasiora ptaki mogą być malowane dowolnie.

/ Marcin Bielecki / PAP

Kim był Władysław Hasior?

Władysław Hasior (1928-1999) to wybitny rzeźbiarz, malarz i scenograf, znany z prac utrzymanych w nurcie surrealizmu i abstrakcji, często nawiązujących do motywów ludowych. Jego dzieła można oglądać m.in. w Zakopanem, Wrocławiu, duńskiej Kopenhadze i szwedzim Södertälje. W 1980 roku artysta stworzył także projekt siostrzanej rzeźby "Płonące Ptaki" dla Koszalina.