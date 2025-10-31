Mieszkaniec Czchowa w powiecie brzeskim (Małopolskie) usłyszał zarzuty dotyczące nielegalnego posiadania i przetrzymywania egzotycznych zwierząt - dwóch lwów afrykańskich oraz tygrysa bengalskiego. Oprócz tego mężczyzna odpowie za znęcanie się nad zwierzętami oraz fałszowanie dokumentacji. Grozi mu nawet do 5 lat więzienia.

Mężczyzna miał dwa lwy i tygrysa / KPP w Brzesku / Policja

Właściciel zwierząt egzotycznych z Czchowa usłyszał zarzuty związane z nielegalnym posiadaniem i przetrzymywaniem dwóch lwów afrykańskich oraz tygrysa bengalskiego.

Mężczyznę oskarżono także o znęcanie się nad zwierzętami oraz fałszowanie dokumentacji dotyczącej daty nabycia jednego ze zwierząt.

Zatrzymany prowadził fikcyjną działalność cyrkową, pod którą ukrywał swoje działania związane z posiadaniem egzotycznych zwierząt.

Z ustaleń policji wynika, że mężczyzna przetrzymywał zwierzęta w ramach fikcyjnie prowadzonej działalności cyrkowej. Dodatkowo, w przypadku jednego ze zwierząt, właściciel miał wprowadzić w błąd funkcjonariuszy co do rzeczywistej daty jego nabycia.

Sprawą od lutego br. zajmowali się policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w Brzesku oraz Prokuratura Rejonowa w Brzesku. Funkcjonariusze sprawdzali legalność posiadania egzotycznych zwierząt przez mieszkańca Czchowa, warunki ich bytowania oraz zgodność przedstawionej dokumentacji ze stanem rzeczywistym.

Podczas przeszukania i oględzin miejsca, w którym trzymane były zwierzęta, policjanci wspólnie z biegłym sądowym z zakresu zwierząt egzotycznych stwierdzili, że lwy, tygrys, a także inne zwierzęta - kapucynka czubata, surykatka, bydło oraz kucyki - były przetrzymywane w warunkach niezgodnych z obowiązującymi przepisami.

30 października właściciel usłyszał zarzuty nielegalnego posiadania i przetrzymywania zwierząt, znęcania się nad nimi oraz przedkładania fałszywej dokumentacji organom ścigania.

Za te czyny grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności.