Po niemal pół wieku działalności, jedna z najbardziej rozpoznawalnych piekarni w Szczecinie - prowadzona przez Ewę i Andrzeja Reczyńskich - ogłosiła zakończenie działalności. Decyzja o zamknięciu rodzinnego biznesu, który od 1979 roku był symbolem tradycji i rzemieślniczego piekarstwa, zaskoczyła wielu mieszkańców miasta.

zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Piekarnia Reczyńskich w Szczecinie kończy działalność z końcem bieżącego roku po 45 latach istnienia.

Powodem zamknięcia są względy zdrowotne właścicieli oraz brak następcy w rodzinie.

Trwają rozmowy o przyszłości miejsca - rozważane są opcje muzealne lub przejęcie przez nowego właściciela.

Koniec pewnej epoki w Szczecinie

W samym sercu Szczecina od 1979 roku nieprzerwanie działała piekarnia Ewy i Andrzeja Reczyńskich. Przez dziesięciolecia miejsce to stało się nie tylko punktem na mapie miasta, ale także ważną częścią lokalnej społeczności. Codziennie przed sklepem ustawiały się długie kolejki mieszkańców, którzy doceniali tradycyjne metody wypieku i niepowtarzalny smak pieczywa.

Tradycja i rzemiosło przez pokolenia

Historia piekarni sięga końca lat 70., kiedy to rozpoczęła działalność w niezmienionym niemal wnętrzu. Przez lata pieczywo wypiekano tu według tradycyjnych receptur, a rodzinny charakter firmy był gwarancją jakości. W 2002 roku Andrzej Reczyński przejął prowadzenie zakładu po swoim ojcu, kontynuując rodzinne tradycje i dbając o renomę miejsca. W 2017 roku piekarnia została uhonorowana Nagrodą Gospodarczą Prezydenta Miasta Szczecin, co potwierdziło jej wyjątkową pozycję na lokalnym rynku.

Decyzja o zamknięciu - powody i emocje

Mimo nieustającego zainteresowania klientów właściciele zdecydowali się zakończyć działalność. Jak podkreślają, powodem są względy zdrowotne oraz zmęczenie wieloletnią, wymagającą pracą. Choć chęci są, jednak organizm jak i mój tak i żony zmusza by się zatrzymać i dać zmęczonemu ciału odpocząć - napisali w oficjalnym komunikacie. Wspominają lata ciężkiej pracy, nieprzespane noce, stres związany z prowadzeniem biznesu, a także wyzwania, jakie przynosiła codzienność w branży piekarniczej.

Brak następcy i niepewna przyszłość piekarni

Rodzinny biznes nie znajdzie kontynuacji wśród dzieci właścicieli, które wybrały inną drogę życiową. Wnuki są jeszcze zbyt małe, by przejąć odpowiedzialność za prowadzenie piekarni. Właściciele nie ukrywają, że nie wiedzą jeszcze, co stanie się z miejscem, które przez lata budowało swoją markę i zdobywało zaufanie mieszkańców.

Mimo zamknięcia, pojawiają się głosy, że historia piekarni może mieć ciąg dalszy. Wśród rozważanych opcji pojawia się możliwość przekształcenia zakładu w muzeum lub przejęcia go przez miasto. Nie wyklucza się także, że znajdzie się osoba z pasją i charyzmą, która zdecyduje się kontynuować działalność, zachowując tradycyjny charakter wypieków. Może znajdzie się ktoś z charyzmą i poświęceniem by prowadzić ten zakład i piec pieczywo tak samo tradycyjnie nie psując wyrobionej marki wyrobionej przez poprzedników - napisał Andrzej Reczyński.

Symbol lokalnej społeczności

Piekarnia Reczyńskich to nie tylko miejsce sprzedaży pieczywa, ale przede wszystkim symbol lokalnej tradycji i rzemiosła. Przez lata była świadkiem zmian zachodzących w Szczecinie, a jej historia to opowieść o zaangażowaniu, pracy i pasji przekazywanej z pokolenia na pokolenie. Zamknięcie tego miejsca to dla wielu mieszkańców koniec pewnej epoki, ale także szansa na nowe otwarcie i zachowanie dziedzictwa dla przyszłych pokoleń.