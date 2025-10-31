​Ambasador Polski w Moskwie przestrzega przed wyjazdami do Rosji na groby bliskich w zbliżający się dzień Wszystkich Świętych. Krzysztof Krajewski twierdzi też, że upamiętnienie Polaków spoczywających na cmentarzach w Rosji będzie w tym roku miało szczególny charakter - ustalił reporter RMF FM Krzysztof Zasada.

To mają być szczególne uroczystości także w kontekście ostatnich dewastacji polskich miejsc pamięci. Ambasador wymienił między innymi usunięcie polskich symboli z cmentarza wojskowego w Miednoje, gdzie pochowano ofiary zbrodni katyńskiej.

W tym roku będziemy nie tylko obecni, ale szczególną troską obejmiemy te miejsca, które doznały drakońskich działań ze strony Federacji Rosyjskiej - powiedział ambasador Krzysztof Krajewski.

Wyjazd grozi szykanami

Na cmentarzach mają się pojawić dyplomaci, a także przedstawiciele Polonii. Dlaczego ambasador odradza wyjazd do Rosji? Jak tłumaczy, Polacy muszą się liczyć z szykanami.

Zatrzymanie pod byle pretekstem, przesłuchiwanie - wiemy, że tego typu zdarzenia mają miejsce na przejściach granicznych, gdzie określone kategorie podróżnych z ważnymi dokumentami spędzają na rozmowach z funkcjonariuszami więcej czasu niż jest to potrzebne - zaznaczył Krajewski.

Nasi rodacy mogą być też ofiarami różnych prowokacji wykorzystywanych przez kremlowską propagandę.