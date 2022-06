Międzynarodowe zawody jeździeckie zagoszczą na najszerszej plaży w Polsce. Za rok impreza w ramach znanego miłośnikom jeździectwa cyklu CAVALIADA odbędzie się w Świnoujściu. Władze miasta podpisały właśnie umowę na jej organizację.

CAVALIADA Summer planowana jest w połowie czerwca przyszłego roku / Urząd Miasta w Świnoujściu /

Najbardziej rozpoznawalne w Polsce zawody jeździeckie odbywają się od dekady. Wydarzenia przyciągają dziesiątki tysięcy kibiców oraz setki zawodników z całego świata. Rywalizacja odbywa się w najpopularniejszych konkurencjach jeździeckich, tj. skokach przez przeszkody, wszechstronnym konkursie konia wierzchowego, powożeniu zaprzęgami czterokonnymi, ujeżdżeniu i woltyżerce. Uzupełnieniem atrakcji sportowych są ciekawe bloki pokazowe oraz największe w Polsce targi sprzętu i akcesoriów jeździeckich. Do tej pory CAVALIADA Tour gościła przede wszystkim w największych halach widowiskowo-sportowych: w Krakowie, Sopocie i Warszawie oraz w obiektach targowych: w Poznaniu i Lublinie.

W 2016 roku z okazji 95-lecia Międzynarodowych Targów Poznańskich zorganizowano CAVALIADĘ Summer Jumping na plaży w Kołobrzegu. Wydarzenie było pierwszymi i do tej pory jedynymi w Europie Międzynarodowymi Zawodami Jeździeckimi, rozgrywanymi bezpośrednio na plaży. Po siedmiu latach CAVALIADA Summer znów wróci nad Morze Bałtyckie. Tym razem do Świnoujścia.

Mamy najszerszą nad Bałtykiem plażę, mamy najcieplejsze w tym regionie morze, mamy tysiące zadowolonych turystów i bardzo zależy nam, aby czas spędzony w Świnoujściu zapamiętali jak najdłużej i wracali do nas co roku. Dlatego ciągle pracujemy nad tym, by wzbogać ofertę miasta, zarówno pod kątem atrakcyjności dla turystów, jak i naszych mieszkańców. CAVALIADA to wydarzenie, które ma szansę stać się przebojem przyszłorocznego sezonu letniego, który będzie o tyle wyjątkowy, że do Świnoujścia będzie można dojechać nowo oddanym tunelem - mówi prezydent Świnoujścia Janusz Żmurkiewicz.

CAVALIADA Summer ma się odbyć w połowie czerwca przyszłego roku.

Wcześniejsze wydarzenie, zorganizowane w Kołobrzegu, cieszyło się wyjątkowym powodzeniem, a kibice do dziś z niecierpliwością wyczekują kolejnej, letniej edycji. Ogromne wyzwanie logistyczne, jakim jest organizacja nieszablonowego wydarzenia, pokrzyżowała pandemia Covid-19. Na szczęście dzięki udanej, halowej edycji CAVALIADY Tour 2021/2022, rozegranej w czterech lokalizacjach, powrócono do odważnych planów - mówi Jakub Patelka, dyrektor CAVALIADY Tour.

Podstawą programu sportowego CAVALIADY Summer Świnoujście 2023 będą Międzynarodowe Zawody Jeździeckie w skokach przez przeszkody. Publiczność będzie miała okazję zobaczyć najlepszych, polskich zawodników oraz zaprzyjaźnionych z CAVALIADĄ licznych gości z zagranicy. Z pewnością nie zabraknie uwielbianych przez miłośników jeździectwa konkursów specjalnych, takich jak: widowiskowa potęga skoku i bardzo szybki speed & music. Swoje pięć minut na arenie znajdą też najmłodsi zawodnicy, dobrze znani z rozgrywek w ramach CAVALIADY Future.

Kolejnymi konkurencjami planowanymi na CAVALIADĘ Summer Świnoujście 2023 będą niezwykle dynamiczne powożenie zaprzęgami czterokonnymi oraz klasyczne ujeżdżenie. Tradycyjnie program sportowy zostanie urozmaicony o ciekawe bloki pokazowe w wykonaniu grup kaskaderskich, rekonstrukcyjnych oraz krajowych ośrodków hodowlanych.