Od poniedziałku kierowcy podróżujący drogą ekspresową S3 w okolicach Gryfina (Zachodniopomorskie) muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Rolnicy z powiatów gryfińskiego i pyrzyckiego zablokowali trasę, domagając się rozmów z rządem na temat poprawy opłacalności produkcji rolnej. Policja wyznaczyła objazdy, ale korki są nieuniknione.

Rolnicy zapowiadają, że będą blokować S3 do skutku / Anna Pałamar / RMF FM

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W poniedziałek w Zachodniopomorskiem rozpoczął się protest rolników. 11 traktorów i kilkanaście samochodów z flagami rolniczych organizacji zablokowało drogę ekspresową S3 na południe od Szczecina.

Blokada objęła odcinek od węzła Klucz do węzła Pyrzyce.

Protestujący rolnicy domagają się natychmiastowych rozmów z rządem, które mają doprowadzić do wypracowania rozwiązań poprawiających opłacalność prowadzenia gospodarstw.

Tak naprawdę moglibyśmy dziś spokojnie się rozjechać, jeśli ktoś nam powie: siadamy do rozmów, proponujemy takie i takie rozwiązania, które umożliwią wam dalsze prowadzenie gospodarstw - podkreślił przewodniczący Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Adam Walterowicz.

Blokada mimo zakazu – sąd po stronie rolników

Organizacje rolnicze od kilku tygodni planowały protest na S3, jednak władze gminy Gryfino nie wyraziły na to zgody, argumentując, że blokada spowoduje poważne utrudnienia dla kierowców.

Sprawa trafiła do sądu, który ostatecznie przyznał rację rolnikom. Sąd Apelacyjny w Szczecinie orzekł, że prawo do zgromadzeń nie może być ograniczane.

Protestujący zapowiadają, że blokada potrwa długo. Zgromadzenie jest zgłoszone do 2 września. Będziemy tu stać do skutku. Koledzy z innych regionów zapowiedzieli wsparcie. Będą nas zmieniać na dyżurach – informują uczestnicy protestu.



Utrudnienia dla kierowców i objazdy

Blokada S3 szczególnie może dać się we znaki w okresie wakacyjnym.

Kierowcy jadący nad morze lub wracający z urlopu muszą liczyć się z gigantycznymi korkami. Policja wyznaczyła objazdy drogą wojewódzką nr 119, tzw. starą trójką.

Dla jadących od strony Gorzowa Wielkopolskiego zalecany jest skręt na DW 122 w stronę Pyrzyc, a następnie na północ DW 119.

Wracający znad morza powinni na węźle Kijewo zjechać na DK10 i w Szczecinie Płoni kierować się na DW 119.

/ Anna Pałamar / RMF FM

Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie podała także alternatywną trasę.

Jadąc znad morza, trzeba udać się na węzeł Radziszewo, skąd DK 31 należy kierować się do Gryfina, kolejno DW 121 do miejscowości Banie, po czym na węźle Parnica (Pyrzyce) ponownie wjechać na drogę ekspresową.

Bezpieczeństwo i organizacja protestu

Maszyny rolnicze blokują skrajne pasy obu jezdni S3 przy węźle Gryfino. Pasy wewnętrzne pozostają drożne, aby umożliwić przejazd służbom ratunkowym.

Wjazdy na ekspresówkę są zamknięte barierami, a nad bezpieczeństwem czuwają policjanci.

Protest rolników może potrwać nawet do września, a kierowcy powinni na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące sytuacji na drogach.