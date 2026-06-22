W rosyjskich podręcznikach do historii zajdą delikatne zmiany. Znajdzie się w nich informacja o udziale Korei Północnej w wojnie z Ukrainą - informuje portal RBK.

W rosyjskich podręcznikach do historii zajdą delikatne zmiany (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

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Nowe wydanie ujednoliconego podręcznika do historii w rosyjskich szkołach będzie zawierało informacje o udziale wojsk Korei Północnej w walkach w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji - poinformował Michaił Miagkow, przedstawiciel Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego.

Rozmówca portalu RBK przekazał, że poprzednia wersja podręcznika została przygotowana i opublikowana "zanim jeszcze znany był udział Koreańczyków z Północy w odparciu ukraińskiej agresji nazistowskiej na odcinku kurskim". Obecnie trwają prace nad "uzupełnieniem tekstu".

Przypomnijmy, że w latach 2024-2025 Ukraina przeprowadziła ataki na obwód kurski w Rosji, zdobywając tymczasowo część terytorium i biorąc do niewoli rosyjskich żołnierzy. Ostatecznie Rosjanie odzyskali kontrolę nad regionem, a ofensywa została zatrzymana.

Kompleksowe informacje o wojnie

RBK pisze, że rosyjski podręcznik do historii wojskowości dla klas 10-11 będzie zawierał "bardziej szczegółowe i kompleksowe informacje na temat użycia dronów, nowej broni i nowych taktyk stosowanych obecnie w strefie specjalnej operacji wojskowej", jak rosyjska propaganda określa inwazję na Ukrainę. Ujednolicony podręcznik do historii ma zawierać mniejszą ilość informacji na te tematy.

Jednym z autorów ujednoliconego podręcznika do historii jest Władimir Miedinski, były minister kultury, doradca prezydenta i przewodniczący Rosyjskiego Towarzystwa Wojskowo-Historycznego. W pierwszych dniach inwazji był przewodniczącym rosyjskiej delegacji podczas spotkania z Ukraińcami nad rzeką Prypeć na białorusko-ukraińskiej granicy.

W styczniu br. poinformowano, że trzecie wydanie serii podręczników do historii dla klas 10-11 będzie obejmować "przyczyny powstania specjalnej operacji wojskowej" oraz informację o spotkaniu prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji - Donalda Trumpa i Władimira Putina - w sierpniu 2025 roku na Alasce.