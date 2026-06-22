Cztery osoby zostały ranne w zderzeniu autobusu i tramwaju, do którego w poniedziałkowe popołudnie doszło w Poznaniu. Ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy wynika, że kierujący autobusem nie ustąpił pierwszeństwa nadjeżdżającemu tramwajowi.

Miejsce zderzenia autokaru i tramwaju / Jakub Kaczmarczyk / PAP

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W wyniku wypadku na skrzyżowaniu ulic Serbskiej i Naramowickiej ranne zostały 4 osoby. Kierowca autokaru, motorniczy, a także dwóch pasażerów tramwaju.

Według wstępnych ustaleń nie są to obrażenia zagrażające życiu. W autokarze poza kierowcą nie znajdowała się żadna inna osoba - dowiedział się dziennikarz RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.

Na miejscu cały czas trwają działania służb. Zabezpieczany jest obecnie monitoring z miejsca zdarzenia oraz ustalane są dokładne przyczyny i okoliczności tego zdarzenia. Ulica Naramowicka obecnie jest nieprzejezdna na wysokości skrzyżowania. Ruch ulicą Serbską odbywa się normalnie.

Ze względu na stan zdrowia motorniczego i kierowcy autobusu nie zostali oni przebadani na zawartość alkoholu w organizmie - poinformował podkom Łukasz Paterski z KMP Poznań.

Miejsce zderzenia autokaru i tramwaju / Jakub Kaczmarczyk