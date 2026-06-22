Spółka CPK podpisała w poniedziałek z firmą Budimex wartą ok. 146 mln zł umowę na wybudowanie fundamentów pod terminal pasażerski nowego lotniska. Jak przekazał minister infrastruktury Dariusz Klimczak, prace ziemne mają rozpocząć się we wrześniu tego roku.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Jest to umowa symboliczna, ponieważ przechodzimy od etapu prac przygotowawczych, projektowania, do prac wykonawczych. Dla wielu osób, które obserwują różnego rodzaju budowy, właśnie wjechanie koparki, rozpoczęcie prac ziemnych, to jest symboliczny moment, który otwiera daną realizację jako tą rzeczywistą - powiedział Klimczak na konferencji prasowej po podpisaniu umowy.
Dodał, że w ramach kontraktu o wartości ok. 146 mln zł powstanie ponad 8 tys. pali i kolumn fundamentowych o długości od 9 do 30 metrów. Łączna długość elementów wzmacniających podłoże przekroczy 140 kilometrów.
Te fundamenty staną się podstawą jednego z najważniejszych projektów infrastrukturalnych w historii naszego kraju - podkreślił minister.