Kolejne kroki w powstaniu lotniska

Obecny na konferencji prezes spółki CPK realizującej projekt Port Polska Filip Czernicki powiedział, że kolejnym postępowaniem, które powinno zostać rozstrzygnięte, jest postępowanie na głównego inżyniera kontraktu. Postępowanie na wybór generalnego wykonawcy terminala powinno zostać rozstrzygnięte do końca tego roku.

Port Polska to największy program inwestycyjny w zakresie infrastruktury transportowej w Europie. Do 2032 roku jego wartość ma wynieść 131,7 mld zł. Nowe lotnisko będzie mogło obsługiwać od 34 do 44 mln pasażerów rocznie, a jego zdolność do realizacji to ponad 300 tysięcy operacji lotniczych rocznie.

Zgodnie z założeniami zakończenie robót budowlanych związanych z fundamentami jest planowane na przełomie 2027 i 2028 roku.

W lutym br. w przetargu na budowę fundamentów głębokich terminalu złożonych zostało sześć ofert i wszystkie mieściły się w zarezerwowanym budżecie. Najtańszą ofertę - niecałe 146 mln zł - złożył Budimex i to ta oferta została później uznana za najkorzystniejszą w przetargu.

W ramach programu inwestycyjnego Port Polska ma powstać m.in. centralne lotnisko zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią. Budowa lotniska na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 r. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. ma zostać oddany do użytku.