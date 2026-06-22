Na zachodzie Ukrainy, w nieistniejącej już wsi Puźniki, rozpoczął się drugi etap poszukiwań zbiorowych mogił Polaków zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów w 1945 roku. Prace prowadzone przez polskich i ukraińskich specjalistów mają na celu odnalezienie szczątków blisko 90 ofiar tragicznych wydarzeń sprzed ponad 80 lat.

Ekshumacje w Puźnikach / Wojciech Olkusnik/East News / East News

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Prace ekshumacyjne prowadzone są przez zespół Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierownictwem prof. Andrzeja Ossowskiego. Poszukujemy szczątków około 90 osób. Prace potrwają około tygodnia - podkreśla naukowiec.

To nie pierwsza taka ekspedycja w tym miejscu - we wrześniu 2025 roku odnaleziono i uroczyście pochowano szczątki 43 ofiar. Teraz badacze mają nadzieję dotrzeć do kolejnej mogiły, o której istnieniu świadczą relacje ocalałych i świadków tamtych wydarzeń.

Spodziewamy się odnaleźć drugą mogiłę. Relacje świadków mówią o około 90 ofiarach, a na tę chwilę, po analizach genetycznych, możemy mówić o (wcześniej odnalezionych) 43 ofiarach - wyjaśnia prof. Ossowski. Przeszukiwany jest teren cmentarza w Puźnikach, a działania koncentrują się w promieniu kilkudziesięciu metrów od miejsca, gdzie podczas poprzednich ekspedycji wydobyto ludzkie szczątki. Jest to niezbadana do tej pory część cmentarza w Puźnikach - dodaje naukowiec.

W poszukiwaniach uczestniczą także ukraińscy partnerzy - wyspecjalizowane przedsiębiorstwo Wołyńskie Starożytności, a także przedstawiciele Fundacji Wolność i Demokracja, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP, instytucji ukraińskich oraz polscy dyplomaci.

Tragedia w Puźnikach

Puźniki to dziś już nieistniejąca wieś w obwodzie tarnopolskim. W nocy z 12 na 13 lutego 1945 roku doszło tam do jednej z najtragiczniejszych zbrodni na ludności polskiej. Ukraińscy nacjonaliści, dowodzeni przez Petro Chamczuka, dowódcę sotni UPA "Szare Wilki", zaatakowali wieś. Według różnych źródeł, w masakrze zginęło od 50 do nawet 120 Polaków.

Ekshumacje w Puźnikach są możliwe dzięki zniesieniu w listopadzie 2024 roku przez stronę ukraińską zakazu poszukiwań i ekshumacji polskich ofiar wojen i konfliktów na terytorium Ukrainy. Zakaz ten obowiązywał od 2017 roku, kiedy to ukraiński IPN zareagował na demontaż pomnika UPA w Hruszowicach na Podkarpaciu. Decyzja o zniesieniu moratorium zapadła podczas wspólnej konferencji prasowej szefów dyplomacji Polski i Ukrainy, Radosława Sikorskiego i Andrija Sybihy.

Od tego czasu prace ekshumacyjne ruszyły także w innych miejscach - w Ostrówkach, Woli Ostrowieckiej oraz we Lwowie, gdzie poszukiwane są szczątki żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 roku.

W czerwcu zakończyły się również poszukiwania w dawnej wsi Huta Pieniacka w obwodzie lwowskim, gdzie ekspedycja odkryła miejsca potencjalnych pochówków około 100 osób. Ekshumacje w tym miejscu mają się odbyć w przyszłym roku.

W marcu natomiast prowadzono prace w Ugłach na Wołyniu, jednak nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów - ekipy nie natrafiły na pochówki, ale jak zapowiada prof. Ossowski, "poszukiwania w Ugłach będą kontynuowane".