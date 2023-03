Na drugim piętrze Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego doszło do dużego zadymienia. Z komendy ewakuowano 3 zatrzymanych, a izba zatrzymań została wyłączona z użytku. Przyczyną było prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej na korytarzu – podała PAP w piątek oficer prasowa koszalińskiej policji nadkom. Monika Kosiec.

Nadkom. Kosiec powiedziała PAP, że trwają oględziny miejsca zdarzenia z udziałem technika. Będzie też powołany biegły z zakresu pożarnictwa. Izba zatrzymań została wyłączona z użytkowania - powiedziała oficer prasowa koszalińskiej policji.

Zaznaczyła, że do czasu ponownego uruchomienia policyjnej izby zatrzymań, osoby zatrzymane będą przewożone do ościennych jednostek, w tym do Sławna i Białogardu.

Do zdarzenia doszło po godz. 7 w piątek w budynku Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie przy ul. Słowackiego, w samym centrum miasta.



Wstępną przyczyną zadymienia było zwarcie instalacji elektrycznej nad sufitem podwieszanym na korytarzu.



Strażacy po godz. 8 zakończyli działania. W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych, konieczna była ewakuacja 3 zatrzymanych z izby zatrzymań.