W sobotni poranek na drogach w Pomorskiem doszło do dwóch śmiertelnych wypadków, w których życie stracili rowerzysta oraz pieszy. Okoliczności obu tragedii są szczegółowo wyjaśniane. Policja apeluje do wszystkich uczestników ruchu drogowego o ostrożność.

Dwa śmiertelne wypadki na Pomorzu (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Dramat w Gdyni

Do pierwszego z tragicznych wypadków doszło w Gdyni na ul. Hutniczej około godziny 5:30 rano. Jak wynika z ustaleń policji, 64-letni rowerzysta próbował ominąć wyjeżdżającą z bazy śmieciarkę. Niestety manewr zakończył się zderzeniem.

Mężczyzna upadł na jezdnię, doznając poważnego urazu głowy. Pomimo natychmiastowej interwencji zespołu ratownictwa medycznego, życia rowerzysty nie udało się uratować - zmarł na miejscu.

Policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli miejsce wypadku, przeprowadzili szczegółowe oględziny pojazdu oraz roweru, a także zabezpieczyli nagrania z monitoringu zamontowanego na śmieciarce.

Wstępne ustalenia wskazują, że kierowca pojazdu był trzeźwy. Dodatkowo, jak informują funkcjonariusze, 64-letni rowerzysta nie posiadał elementów odblaskowych ani kasku ochronnego.

Śmiertelne potrącenie pieszego w Kamieńcu

Niespełna półtorej godziny później kolejna tragedia rozegrała się na drodze wojewódzkiej nr 212 w miejscowości Kamieniec. Przed godziną 7 rano kierujący ciągnikiem siodłowym potrącił pieszego. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe, jednak mimo podjętej reanimacji, życia potrąconego mężczyzny nie udało się uratować. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził zgon na miejscu.

Droga wojewódzka nr 212 została całkowicie zablokowana na czas prowadzenia czynności dochodzeniowych. Policjanci pod nadzorem prokuratora zabezpieczyli miejsce zdarzenia, a dla kierowców zorganizowano objazdy.

Apel służb: Zachowajmy ostrożność na drogach

Oba sobotnie wypadki po raz kolejny przypominają o konieczności zachowania szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w okresie zimowym, gdy warunki pogodowe są trudne, a widoczność ograniczona. Policja apeluje zarówno do kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów, o stosowanie się do przepisów ruchu drogowego i korzystanie z elementów odblaskowych.

W przypadku rowerzystów i pieszych brak odpowiedniego oznakowania czy kasku może znacząco zwiększyć ryzyko tragicznych konsekwencji w razie wypadku. Służby podkreślają, że nawet niewielki element odblaskowy może uratować życie, czyniąc użytkownika drogi bardziej widocznym dla kierowców.