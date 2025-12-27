25 metrów głębokości, 16-17 metrów wysokości i 10 metrów szerokości - takie wymiary ma jedna z największych bożonarodzeniowych szopek ruchomych w Polsce. Można ją oglądać w kościele franciszkanów przy placu Bernardyńskim w Poznaniu. Tradycja budowy szopek w tym miejscu ma już kilkadziesiąt lat.

/ Beniamin Kubiak-Piłat / RMF FM

Szopka bożonarodzeniowa w kościele franciszkanów zlokalizowanym przy placu Bernardyńskim w Poznaniu ma długą tradycję.

Franciszkanie budują te świąteczne instalacja w hołdzie swojemu patronowi, św. Franciszkowi, który jako pierwszy zbudował instalację w 1223 roku. W poznańskim kościele zlokalizowanym przy pl. Bernardyńskim zakonnicy budują szopki od lat 50. XX wieku.

O tegorocznej szopce opowiedział w rozmowie z reporterem RMF FM Beniaminem Kubiakiem-Piłatem o. Hieronim Stypa - przełożony poznańskich franciszkanów.

Z pewnością, gdy chodzi o rozmiary tej szopki, to jest bardzo duża, ale wielokrotnie to podkreślaliśmy, że nie chodzi nam o statystykę i nie możemy powiedzieć, czy jest największa. Na pewno jest jedną z największych w Polsce - mówi zakonnik.

Jak wyjaśnia, szopka ma 25 metrów głębokości, 16-17 metrów wysokości i 10 metrów szerokości.

O. Stypa wymienia, jakie postaci wchodzą w skład tej instalacji. Oczywiście, tradycyjnie musi być Pan Jezus. To jest centralna postać, centralna figura, ale też chodzi oczywiście Święta Rodzina, Maryja i Józef. Są pasterze. Są aniołowie, którzy ogłaszają wielkie wydarzenie Bożego Narodzenia. I też jest wiele zwierząt - sarenka, wiewiórki, sąskaczące żabki. Jest też taki rajski ptak, ruchomy - atrakcja także dla dzieci - wymienia duchowny.

Szopkę bożonarodzeniową w poznańskim kościele franciszkanów będzie można oglądać do 2 lutego 2026 roku.

Inne oryginalne szopki

Szopka w Poznaniu to niejedyna oryginalna taka instalacja na święta Bożego Narodzenia. W Gdańsku w minionych dniach powstała szopka ze złomu - więcej informacji znajdziecie TUTAJ .