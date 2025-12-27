"Ona jest obliczona na długi czas powstawania. Każdego roku pojawia się tutaj jakiś nowy element, dzięki współpracy z rzeźbiarzami ludowymi" - tak o szopce bożonarodzeniowych w olsztyńskim kościele franciszkanów mówi brat Cordian Szwarc, proboszcz tamtejszej parafii Chrystusa Króla. Wśród postaci obecnych w tej instalacji jest m.in. Bolesław Chrobry, czy pasterz o twarzy św. Jakuba, patrona Olsztyna.

/ Piotr Bułakowski / RMF FM

Bolesław Chrobry w bożonarodzeniowej szopce w Olsztynie

Kilka lat temu u Franciszkanów z Zatorza w Olsztynie, czyli przy parafii Chrystusa Króla powstała wyjątkowa szopka bożonarodzeniowa, która będzie tworzona jeszcze przez wiele lat.

Ona jest obliczona na długi czas powstawania. Każdego roku pojawia się tutaj jakiś nowy element, dzięki współpracy z rzeźbiarzami ludowymi. Kilka lat temu rozpoczęli od figury Matki Bożej, od figury Dzięciątka i Józefa, by w kolejnym roku wykonać piękne figury anioła "Pokoju i Dobra" - takie jest nasze, franciszkańskie, zawołanie. Drugą figurę, którą wtedy zrobili to był pasterz o twarzy św. Jakuba, patrona Olsztyna - mówi brat Cordian Szwarc, franciszkanin, proboszcz parafii Chrystusa Króla w Olsztynie.

Jak podkreśla, "w tym roku wchodzimy w rocznicę śmierci św. Franciszka, pojawia się w szopce postać św. Franciszka". W związku z jubileuszem tysiąclecia państwa polskiego, pojawia się postać króla Chrobrego, jako osoby przychodzącej do tego miejsca - zaznacza duchowny.

Tutaj szczególne ukłony w stronę pana Mieczysława Wojtkowskiego i w stronę pana Edmunda Szpanowskiego, którzy tutaj przyjeżdżają rokrocznie z całym swoim warsztatem, żeby budować tę szopkę - dodaje.

Franciszkanie wiedzą już jakie będą kolejne rzeźby, ale na razie nie zdradzają planów. Ma to być niespodzianka. Będąc w parafii warto też wejść do środka kościoła, gdzie można podziwiać niemal stuletnią tradycyjną szopkę bożonarodzeniową.

