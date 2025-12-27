Mieszkańcy Pomorza i turyści przebywający na polskim wybrzeżu muszą przygotować się na wyjątkowo trudne warunki pogodowe. Urząd Miejski w Gdańsku poinformował w sobotę o wydaniu ostrzeżenia drugiego stopnia przed sztormem, które obejmuje wschodnią część strefy brzegowej.

Sztorm nadciąga nad Pomorze (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Szczecinie alarmuje, że siła wiatru osiągnie 6-7 stopni w skali Beauforta, a w porywach nawet do 8 stopni. Tak silny wiatr może powodować bardzo wysokie fale, a także liczne utrudnienia zarówno na morzu, jak i na lądzie.

Ostrzeżenie meteorologiczne obowiązuje w sobotę, 27 grudnia, od godziny 10:00 do 17:00. To właśnie w tym czasie spodziewane są najgroźniejsze zjawiska pogodowe. Sztormowy wiatr może prowadzić do uszkodzeń infrastruktury, zrywania dachów, łamania drzew oraz utrudnień w komunikacji.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał również ostrzeżenie hydrologiczne II stopnia dla wybrzeża zachodniego i wschodniego. Według prognoz, silny wiatr sztormowy przyczyni się do gwałtownego wzrostu poziomu wód w Bałtyku.

W wielu miejscach poziom wody może osiągnąć strefę wody wysokiej, a nawet przekroczyć stany ostrzegawcze. Niewykluczone jest także osiągnięcie stanów alarmowych, co może prowadzić do lokalnych podtopień i zalania nisko położonych terenów.

Alert hydrologiczny pozostaje w mocy do niedzieli, 28 grudnia, do godziny 14:00.