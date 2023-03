23-latek z Łodzi, podejrzany o składanie przez Internet seksualnych propozycji małoletnim, został aresztowany. W tzw. obywatelskim zatrzymaniu mężczyzny uczestniczyła jego 17-letnia była partnerka.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Młoda kobieta odkryła, że jej były już partner nawiązuje w sieci kontakt z 11-latką i składa jej propozycje o charakterze seksualnym, w tym m.in. utrwalania treści pornograficznych. Zdecydowała się na podjęcie radykalnych środków i sama, podając się za 12-latkę, napisała do mężczyzny.

W tym przypadku podejrzany także złożył propozycję o charakterze seksualnym - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Łodzi Krzysztof Kopania.

Podjęte później działania doprowadziły do ujęcia mężczyzny i przekazania go w ręce policji. Podczas przesłuchania 23- latek przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Nie potrafił racjonalnie wytłumaczyć swojego zachowania - podał prok. Kopania.

W kontaktach z małoletnimi podejrzany korzystał z telefonu komórkowego własnego i z aparatu babci. Oba są badane przez śledczych, by ustalić, czy mężczyzna nawiązał kontakty na tle seksualnym także z innymi dziewczynkami.

Na wniosek prokuratury sąd tymczasowo aresztował 23-latka. Mężczyźnie grozi do dwóch lat więzienia.