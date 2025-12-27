Święta Bożego Narodzenia na polskich drogach przyniosły dramatyczny bilans. Według wstępnych danych policji, od 24 do 26 grudnia doszło do 99 wypadków, w których życie straciło 12 osób, a 155 zostało rannych. Policja zatrzymała aż 484 nietrzeźwych kierowców. Dla porównania w ubiegłym roku w okresie świątecznym doszło do 70 wypadków, w których zginęło 9 osób.

Wypadki na polskich drogach / KM PSP Toruń /

Więcej aktualnych informacji z Polski i ze świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl .

Do najbardziej dramatycznego zdarzenia doszło w środę rano w Zielęcicach pod Brzegiem, na skrzyżowaniu dwóch dróg krajowych. Czołowo zderzyły się tam dwa samochody osobowe: ford prowadzony przez mieszkańca Brzegu oraz volkswagen passat, w którym podróżowało pięć osób.

Skala tragedii była ogromna - wszyscy uczestnicy wypadku zginęli na miejscu. Służby ratunkowe zastały zmiażdżonego forda i płonącego volkswagena. Do tej pory nie udało się ustalić tożsamości pasażerów passata. Konieczne będzie przeprowadzenie badań DNA.

Gołoledź i niebezpieczne warunki na drogach

Tegoroczne święta upłynęły pod znakiem wyjątkowo trudnych warunków pogodowych. W piątek niemal w całym kraju drogi pokryły się lodem, a kierowcy musieli mierzyć się z gołoledzią i marznącymi opadami deszczu. Śliskie nawierzchnie stały się przyczyną wielu kolizji i wypadków, które paraliżowały ruch na głównych trasach. Jak informuje IMGW, to nie koniec trudnych warunków na drogach.

Jednym z najbardziej poważnych zdarzeń był karambol na drodze ekspresowej S8 pod Rawą Mazowiecką w województwie łódzkim. W zderzeniu uczestniczyło aż dziewięć samochodów osobowych, rannych zostało dziewięć osób, w tym pięcioro dzieci w wieku od 3 do 10 lat. Strażacy musieli wydobywać część rannych z rozbitych pojazdów, a trasa była zablokowana przez kilka godzin, powodując ogromne utrudnienia.

Nietrzeźwi kierowcy wciąż na drogach

Statystyki policyjne są alarmujące - w ciągu trzech świątecznych dni funkcjonariusze zatrzymali aż 484 kierowców prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu. To liczba, która przeraża i pokazuje, że mimo licznych ostrzeżeń, wciąż wielu kierowców lekceważy podstawowe zasady bezpieczeństwa. Każdy nietrzeźwy kierowca to potencjalne zagrożenie nie tylko dla siebie, ale i dla innych uczestników ruchu drogowego.

Policja nieustannie apeluje do kierowców o rozwagę i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Służby przypominają o konieczności przestrzegania przepisów ruchu drogowego, zwłaszcza w okresach wzmożonego ruchu i trudnych warunków atmosferycznych. Szczególnie ważne jest zachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami, unikanie gwałtownych manewrów oraz rezygnacja z jazdy po spożyciu alkoholu.