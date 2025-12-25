Tuż przed świętami kamery Systemu Informacji Rzecznej umieszczone na Moście Pionierów w Szczecinie uchwyciły bardzo niecodzienny widok - parę morskich zwierząt. Nagranie pokazujące "skok" stworzeń przypominających delfiny opublikował Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Okazało się jednak, że wizytę w rzece zaliczyły morświny.

Zamiast śniegu - prezent od natury

Tegoroczne święta na Pomorzu Zachodnim upływają pod znakiem braku śniegu, ale natura nie pozostawiła nas bez prezentów. Zamiast białego puchu tuż przed Wigilią, mieszkańcy Szczecina mogli cieszyć się widokiem pary ssaków morskich, które rzadko pojawiają się w polskich wodach śródlądowych.

"Po dokonaniu szczegółowej analizy ujęć z systemu kamer zarządzanych przez szczeciński Urząd Żeglugi Śródlądowej, możemy przyjąć (choć nadal z pewnym marginesem niepewności), że para morświnów wybrała się w okolice Regalicy i Szczecińskiego Węzła Wodnego" - czytamy na stronie RZGW w Szczecinie. Zwierzęta najprawdopodobniej po prostu się zabłąkały.

Morświny to gatunek zagrożony wyginięciem, a ich obecność w Bałtyku jest coraz rzadsza. Tym większe było zaskoczenie, gdy para tych ssaków pojawiła się w Szczecinie.

System, który dba o bezpieczeństwo

Za rejestrację tej niecodziennej wizyty odpowiada zintegrowany System Informacji Rzecznej. To sieć 52 kamer monitorujących Odrę, które na co dzień dbają o bezpieczeństwo żeglugi, przekazując aktualne dane hydrologiczne i nawigacyjne. Dzięki nim możliwa jest nie tylko bezpieczna żegluga, ale także obserwacja tak wyjątkowych zjawisk, jak pojawienie się morświnów.

Obrazy z kamer trafiają do Centrum Informacji Rzecznej Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie i są dostępne przez całą dobę. Tym razem technologia pozwoliła nam doświadczyć odrobiny świątecznego cudu.