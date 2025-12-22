W poniedziałkowe popołudnie kierowcy z północnej Polski zyskali długo wyczekiwane udogodnienie. 46-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Sianowem a Słupskiem został uroczyście oddany do ruchu. To inwestycja o strategicznym znaczeniu dla regionu i całego kraju.

Nowo oddany do użytku odcinek drogi ekspresowej S6 na pograniczu województwa zachodniopomorskiego i pomorskiego w okolicach miejscowości Sycewice / Piotr Kowala / PAP

Nowy, 46-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Sycewicami a Słupskiem oficjalnie otwarty - inwestycja za ponad 1,7 mld zł, z czego miliard pochodzi z funduszy UE.

Trasa Kaszubska to kluczowe połączenie północnej Polski, usprawniające transport między portami, ośrodkami przemysłowymi i turystycznymi.

Nowy odcinek skraca czas podróży, zwiększa bezpieczeństwo dzięki nowoczesnym systemom zarządzania ruchem i wpisuje się w cel programu "Wizja zero" eliminującego ofiary wypadków do 2050 roku.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

W poniedziałek, tuż po godzinie 12:00, na trasie S6 w pobliżu Sycewic, na styku województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, odbył się briefing prasowy z okazji otwarcia nowego odcinka drogi ekspresowej. Jak podkreślił wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec, inwestycja o długości 46 kilometrów jest nie tylko ważnym elementem rozwoju państwa, ale także realnym wsparciem dla mieszkańców i przedsiębiorców Pomorza i Pomorza Zachodniego.

Koszt budowy tego fragmentu to ponad 1,7 miliarda złotych, z czego aż miliard pochodzi z funduszy unijnych. To dzięki wsparciu Unii Europejskiej Polska może realizować tak ambitne projekty infrastrukturalne - zaznaczył Bukowiec.

S6 - Trasa o znaczeniu krajowym i międzynarodowym

Nowy fragment S6 to nie tylko ułatwienie dla lokalnych kierowców. To także istotny element ogólnopolskiej i europejskiej sieci drogowej. S6, znana jako Trasa Kaszubska, już teraz usprawnia komunikację w północnej Polsce i stanowi kluczowe połączenie między portami morskimi, ośrodkami przemysłowymi i turystycznymi.

Wiceminister Arkadiusz Marchewka podkreślił podczas briefingu, że nowa ekspresówka skraca czas podróży i wzmacnia spójność gospodarczą regionu. Realizacja drogi, która pozwala łączyć ze sobą mniejsze porty, sprawnie dostarczać do nich i wywozić z nich towary, jest dla nas kluczowa - mówił.

Oddanie do użytku nowoczesnej drogi ekspresowej to nie tylko kwestia wygody, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. Polska od lat uczestniczy w międzynarodowym programie "Wizja zero", którego celem jest całkowite wyeliminowanie ofiar śmiertelnych na drogach do 2050 roku.

Nowy odcinek S6 został wyposażony w najnowocześniejsze systemy zarządzania ruchem, urządzenia ochrony środowiska i elementy poprawiające bezpieczeństwo. Na trasie powstało osiem węzłów drogowych oraz dwa Miejsca Obsługi Podróżnych II kategorii.

Otwarcie odcinka Sianów-Słupsk to tylko część większego planu rozwoju infrastruktury w północnej Polsce. Wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski przekazał, że trwają prace nad kolejnymi fragmentami S6. Odcinek między Słupskiem a Bożepolem Wielkim powinien być gotowy latem 2026 roku. Wówczas z Gdańska do Szczecina będzie można przejechać całą trasą ekspresową - zapowiedział. Całość inwestycji otrzymała ponad 4 miliardy złotych wsparcia z Unii Europejskiej.

Dla województwa zachodniopomorskiego to nie koniec dobrych wiadomości. W realizacji jest obecnie 230 kilometrów nowych dróg, a kolejne 100 kilometrów jest już w fazie przygotowań, w tym największa inwestycja regionu - zachodnia obwodnica Szczecina z najdłuższym w Polsce, 5-kilometrowym tunelem pod rzeką.