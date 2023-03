Niemiecki pistolet MP-40 znaleziono w remontowanej kamienicy w centrum Tarnowa. Ukryty na belkach nośnych dachu przeleżał prawdopodobnie od czasów II wojny światowej.

Pistolet maszynowy MP-40 znaleziony w remontowanej kamienicy / Policja Małopolska / Policja

Karabin z magazynkiem i naboje odkryli pracownicy podczas rozbierania drewnianej konstrukcji dachu jednej z kamienic.

Kierownik budowy poinformował o znalezisku policję, na miejsce została skierowana grupa minersko-pirotechniczna. Policjanci zidentyfikowali pistolet maszynowy MP-40 wyprodukowany w 1941 roku, produkcji niemieckiej.

Obok pistoletu znajdował się magazynek oraz kilkadziesiąt sztuk amunicji kalibru 9 mm do niego. Broń i amunicja zostały zabezpieczone.

Po zakończonym postępowaniu prokurator podejmie decyzję co stanie się z pistoletem maszynowym. Może on trafić do któregoś z muzeów lub zostanie zniszczony.