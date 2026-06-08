Tragiczny wypadek w gminie Gubin na lokalnej drodze w pobliżu wsi Sadzarzewice (woj. lubuskie). Osobowy samochód uderzył tam w przydrożne drzewo i stanął w płomieniach. W jego wnętrzu strażacy znaleźli zwęglone ciała trzech osób. Trwa ustalanie tożsamości ofiar oraz okoliczności tragedii.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

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Do zdarzenia doszło w poniedziałek. Służby otrzymały zgłoszenie o godzinie 13:42 - zostały one powiadomione o pożarze samochodu i lasu w pobliżu Sadzarzewic. Na miejsce natychmiast skierowano pięć zastępów straży pożarnej. Jak informuje młodszy brygadier Arkadiusz Kaniak, rzecznik lubuskiej Państwowej Straży Pożarnej, strażacy dotarli na miejsce już po 10 minutach od zgłoszenia.

Strażacy szybko opanowali płomienie, które objęły nie tylko pojazd, ale także około trzech arów pobliskiego lasu. Niestety, w spalonym wraku samochodu odkryli trzy ciała.

Ze względu na rozległe obrażenia nie jesteśmy w stanie stwierdzić płci osób, które podróżowały autem, a tym bardziej ich wieku - podkreśla rzecznik PSP.

Na miejscu tragedii pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. Komisarz Justyna Kulka z Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim przekazała, że funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności wypadku oraz ustalają tożsamość ofiar.