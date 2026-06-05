Szesnaście zastępów strażaków walczyło z pożarem magazynu w Starogardzie Gdańskim. Ze względu na bardzo duże zadymienie ratownicy pracowali w aparatach ochraniających drogi oddechowe. Nikt też nie ucierpiał. Informację o tym zdarzeniu dostaliśmy na Gorącą Linię RMF FM.

Zgłoszenie o pożarze hali przy ul. Droga Owidzka w Starogardzie Gdańskim wpłynęło do służb po godz. 19.

Z informacji przekazywanych przez straż pożarną wynikało, że ogniem objęta była połowa hali o wymiarach 40 na 40 metrów. Obiekt zajmowała hurtownia sprzedająca m.in. sztuczne kwiaty i znicze oraz artykuły gospodarstwa domowego

Na szczęście nikt nie został poszkodowany. 

Z ogniem walczyło szesnaście zastępów straży pożarnej.  

Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa chemiczna z Gdyni oraz zespół dronowy.

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