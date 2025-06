Od dzisiaj piesi i rowerzyści mogą już korzystać z ponad 36-metrowej kładki nad ul. Struga na Prawobrzeżu. Przeprawa ma zapewnić bezpieczeństwo na najważniejszej arterii prowadzącej do centrum Szczecina.

/ Szczecińskie Inwestycje Miejskie /

Kładka pieszo-rowerowa nad ul. Struga została otwarta we wtorek przed południem.

Jej budowa zaczęła się jesienią 2024 r. Konstrukcja ma 36,25 m długości, 4 m szerokości użytkowej i antypoślizgową nawierzchnię. Przejście nad dwujezdniową arterią umożliwiają łagodnie wyprofilowane podjazdy i schody.

Całkowita długość konstrukcji wraz z pochylniami to ok. 300 metrów. Prace objęły także wykonanie oświetlenia, kanalizacji deszczowej, przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej i montaż elementów małej architektury - podkreślił rzecznik prasowy miasta ds. inwestycji Piotr Zieliński.

Kładka jest ulokowana na wysokości ul. Iwaszkiewicza (osiedle Majowe), przy dużych centrach handlowych.

Mieszkańcy chcieli kładki

Pomysł zbudowania takiego łącznika nad ul. Struga zgłosili mieszkańcy jako inwestycję do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego 2021 r. Jej koszt to ok. 8,2 mln zł brutto.

Pod koniec 2024 r. projektowi przyznano ponad 6,5 mln zł dotacji z Programu Regionalnego „Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027”

Jednoprzęsłowa konstrukcja łukowa kładki jest pomalowana w kolory marki miasta Floating Garden 2050, czyli zielony, niebieski i granatowy. W ramach inwestycji przebudowano chodniki, ścieżki rowerowe i przejścia dla pieszych.

Przesadzone zostały drzewa kolidujące z konstrukcją kładki, wykonano też dodatkowe nasadzenia.