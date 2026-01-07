​Prokuratura skierowała do sądu wniosek o umorzenie postępowania i skierowanie na leczenie Fabiana S., który podejrzany jest o pozbawienie życia dwóch kobiet - poinformowała w środę rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Szczecinie Julia Szozda. Do zdarzenia doszło w październiku 2024 r.

Do Sądu Okręgowego w Szczecinie skierowano wniosek o umorzenie postępowania i zastosowanie środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym zakładzie oraz podjęcia terapii uzależnień wobec Fabiana S. Mężczyzna podejrzany jest o to, że w październiku 2024 r. w Lipianach (woj. zachodniopomorskie) pozbawił życia dwie kobiety poprzez kilkukrotne uderzenie ich siekierą w głowę.



Ciała kobiet znajdowały się w budynku mieszkalnym przy ul. Okrzei. Jedna z ofiar miała 64 lata, druga - 81 lat. O zdarzeniu poinformowała sąsiadka, która znalazła zwłoki jednej z nich na klatce schodowej w kamienicy.



Choroba psychiczna i środki psychoaktywne

Ponadto Fabianowi S. zarzucono dwukrotne naruszenie miru domowego, nękanie innej osoby oraz posiadanie substancji psychotropowej w postaci siarczanu amfetaminy. W toku śledztwa uzyskano opinię sądowo-psychiatryczną i psychologiczną.



Dwaj biegli lekarze psychiatrzy rozpoznali u podejrzanego chorobę psychiczną i zgodnie uznali, że w czasie czynu miał on z powodu choroby zniesioną zdolność rozpoznania jego znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem - przekazała rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Szczecinie prok. Julia Szozda.



W wydanej opinii lekarze psychiatrzy i psycholog uznali jednocześnie, że aktualny stan psychiczny podejrzanego wskazuje, że zachodzi wysokie prawdopodobieństwo ponownego popełnienia przez niego podobnych czynów zabronionych - dodała.



Prokuratura zawnioskowała o zastosowanie wobec Fabiana S. środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym oraz podjęcia terapii uzależnień.



28-latek przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i złożył wyjaśnienia. Fabian S. w dalszym ciągu przebywa w areszcie. Mężczyzna był już też wcześniej karany.