Gdańscy policjanci poszukują mężczyzny podejrzewanego o gwałt, do którego doszło 14 czerwca przy ulicy Kampinoskiej. To na granicy Łostowic i Oruni. Policja kieruje pilny apel do mieszkańców oraz wszystkich, którzy mogli być świadkami zdarzenia lub posiadają jakiekolwiek informacje na temat poszukiwanego. Szczególnie zależy im na kierowcach, którzy w sobotni poranek poruszali się po okolicy i mogą dysponować nagraniami z wideorejestratorów.

Policja opublikowała portret mężczyzny / Shutterstock

Policjanci apelują się do wszystkich, którzy 14 czerwca w między 5:00 a 10:00 mogli widzieć poszukiwanego w rejonie ulic: Kampinoskiej, Białowieskiej, Niepołomickiej, Świętokrzyskiej, Srebrnej, a także w okolicach Pętli Świętokrzyskiej czy Raduńskiej, o niezwłoczny kontakt z Wydziałem Dochodzeniowo-Śledczym. Rysopis mężczyzny Wszystkie osoby, które rozpoznają mężczyznę lub mają informacje mogące pomóc w ustaleniu jego tożsamości, lub miejsca pobytu, prosimy o kontakt z policjantami / Policja Gdańsk / Policja Podano szczegółowy rysopis poszukiwanego: około 30-letni mężczyzna o szczupłej budowie ciała, z krótkimi, ciemnymi włosami, dużymi dłońmi i śladami przypaleń na lewej ręce. Był ubrany w czarną kurtkę typu "bomberka", czarne dżinsy i czarne buty. Mówił po polsku - bez akcentu, bez wady wymowy. Policja ostrzega Mężczyzna jest niebezpieczny - zaznacza asp.szt. Mariusz Chrzanowski, podkreślając, że każdy, nawet najmniejszy szczegół, może okazać się kluczowy w prowadzonym śledztwie. Policja zapewnia, że teren, na którym doszło do przestępstwa, jest pod ścisłym nadzorem patroli, zarówno umundurowanych, jak i kryminalnych. Wszystkie osoby, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje pomocne w śledztwie, proszone są o kontakt telefoniczny, mailowy lub osobisty w najbliższej jednostce policji.