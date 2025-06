Oświęcimscy policjanci zatrzymali 54-latka z Chełmka, który jest podejrzany o psychiczne znęcanie się nad matką. Funkcjonariusze ustalili, że dramat kobiety trwał od 15 lat.

Oświęcimscy policjanci zatrzymali 54-latka z Chełmka, który jest podejrzany o psychiczne znęcanie się nad matką (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Policjanci interweniowali wobec mężczyzny mieszkającego w jednym z domów w Chełmku (pow. oświęcimski, woj. małopolskie) w piątek, gdy ten wywołał awanturę ze swoją siostrą i matką. 54-latek został zatrzymany. Był pijany; miał 1,7 promila alkoholu.

Rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu asp. szt. Małgorzata Jurecka poinformowała, że funkcjonariusze zebrali dowody potwierdzające, iż dramat kobiety trwał od 15 lat.

Mężczyzna usłyszał już prokuratorski zarzut psychicznego znęcania się nad matką. Grozi mu za to do pięciu lat więzienia. Musiał opuścić mieszkanie i otrzymał zakaz zbliżania się do kobiety. Jest pod dozorem policyjnym.

Kobieta została objęta pomocą w ramach niebieskiej karty, dzięki czemu uzyska pomoc specjalistów z zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy domowej.

Mundurowi przypominają, że pomocą pokrzywdzonym w takich przypadkach służy wiele instytucji, m.in. powiatowe centra pomocy rodzinie, ośrodki pomocy społecznej czy ośrodki interwencji kryzysowej. W pilnych przypadkach należy dzwonić pod numer alarmowy 112.