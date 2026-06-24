W związku z nadchodzącą falą upałów, w centrum Szczecina pojawiły się kurtyny wodne oraz poidełka z wodą pitną. Miejskie służby apelują o ostrożność i przypominają, jak zadbać o bezpieczeństwo podczas wysokich temperatur.

/ Szczecin Floating Garden / Facebook

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Pracownicy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji rozstawili trzy kurtyny wodne w najbardziej uczęszczanych miejscach centrum Szczecina. Zraszacze pojawiły się na pl. Zwycięstwa, pl. Adamowicza oraz u zbiegu ul. Malczewskiego i Wyzwolenia.

"Od środy w trzech miejscach w centrum Szczecina będzie się można schłodzić przyjemną wodną mgiełką" – poinformowała Hanna Pieczyńska, rzeczniczka ZWiK. Jak dodała, docelowo miasto planuje uruchomić pięć kurtyn, jednak część z nich wymaga jeszcze napraw po poprzednich sezonach.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nadchodzą ekstremalne upały. IMGW: Blisko 40 stopni

Poidełka z wodą w całym mieście

Oprócz kurtyn wodnych, mieszkańcy mogą korzystać z poidełek z wodą pitną, które zostały zamontowane w kilkunastu punktach Szczecina.

Znajdują się one m.in. na Bramie Portowej, pl. Lotników, nadodrzańskich bulwarach, Jasnych Błoniach, Różance, przy kąpielisku Arkonka, a także w skateparku przy ul. Chełmińskiej w Podjuchach i na Skwerze Misia Wojtka na Krzekowie.

"Poidełka ZWiKu są specjalnie oznaczone, żeby nikt nie miał wątpliwości, że to woda smaczna i zdrowa. Wystarczy wziąć ze sobą bidon i go napełnić" – podkreśla Pieczyńska.



Ostrzeżenia przed upałami i apel służb

Według prognoz, w środę w Szczecinie i okolicach temperatura wyniesie co najmniej 28 stopni Celsjusza, a od czwartku słupki rtęci mają przekroczyć 30 stopni.

W weekend spodziewane są nawet 38 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla zachodniej Polski.

W związku z prognozowaną falą upałów, w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa odbyła się odprawa służb z udziałem wojewodów, policji i straży pożarnej.

RCB przypomina: „Nie należy zostawiać dzieci i zwierząt samych w samochodzie (…). W dzień warto także trzymać zamknięte okna i zasłonięte żaluzje, co pozwoli uniknąć przegrzewania się mieszkania”.