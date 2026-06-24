W Białej Podlaskiej w województwie lubelskim w środę przed południem samochód ciężarowy zderzył się z busem. Na jezdnię wysypał się węgiel.

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Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu krajowej dwójki z ul. Francuską w Białej Podlaskiej (Lubelskie) - poinformowała asp. Katarzyna Gągolińska z bialskiej policji.

Wstępnie ustalono, że kierujący busem nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu ciężarówce. 

Z pojazdu wysypał się węgiel, którego uprzątnięcie może zająć kilka godzin.

Droga krajowa nr 2 została zablokowana, samochody ciężarowe i osobowe są kierowane objazdem ulicami miasta. 

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