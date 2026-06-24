Kąpielisko w Parku Zakrzówek w Krakowie zostanie ponownie otwarte już w najbliższy weekend, 27–28 czerwca. Po czasowym zamknięciu związanym z pojawieniem się tajemniczej zawiesiny w wodzie, obiekt uzyskał pozytywną opinię sanepidu i wraca do użytku, choć z nowymi ograniczeniami.

/ Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie / Facebook

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Jedno z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w Krakowie zostało zamknięte na początku czerwca, bo wykryto w nim niebezpieczną zawiesinę.

Po kilkutygodniowej przerwie kąpielisko w Parku Zakrzówek znów będzie dostępne dla mieszkańców i turystów. Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie otrzymał zgodę Państwowej Inspekcji Sanitarnej na ponowne otwarcie obiektu.

Decyzja ta zapadła po przeprowadzeniu szeregu badań i ekspertyz, które miały wyjaśnić przyczynę pojawienia się zawiesiny w wodzie.

Wyniki badań: Zawiesina niegroźna

Jak wynika z przeprowadzonych analiz, zawiesina zaobserwowana w basenach miała charakter biologiczny. Laboratorium Wodociągów Miasta Krakowa ustaliło, że jej źródłem były mikroorganizmy naturalnie występujące w środowisku wodnym - orzęski.

"W warunkach masowego występowania organizmy te mogą tworzyć ciemne, niemal czarne skupiska na oświetlonych powierzchniach zbiorników wodnych. Do takiej sytuacji doszło w wodzie basenów analizowanego zbiornika. Masowe występowanie orzęsków, które są bardzo wrażliwymi na zanieczyszczenia i niekorzystne warunki środowiskowe bioindykatorami, wskazuje też brak zanieczyszczeń groźnych dla życia biologicznego" - wyjaśnia prof. dr hab. Mirosław Żelazny, kierownik Zakładu Hydrologii i Laboratorium Hydrologiczno-Chemicznego w Instytucie Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Nowe zasady korzystania z kąpieliska

W związku z obniżonym poziomem wody oraz troską o bezpieczeństwo użytkowników, wprowadzone zostają nowe limity.

Na wszystkich pomostach kąpieliska będzie mogło przebywać jednocześnie maksymalnie 300 osób. Wcześniej było to 600 osób.

Ostatnie prace techniczne mają przygotować baseny do otwarcia już w najbliższy weekend.





Park Zakrzówek wraz z kąpieliskiem działa od czerwca 2023 r. Miejska inwestycja powstała na 60-hektarowym terenie wyrobisk po dawnym kamieniołomie i kosztowała blisko 60 mln zł.

Od czasu otwarcia obiekt cieszy się wielkim powodzeniem wśród krakowian i turystów, a w sezonie przed wejściem często tworzą się kolejki.



