Zapomnij o nudzie na talerzu! RMF FM rusza w trasę po Polsce, by odkrywać lokalne przysmaki, o których istnieniu nie wszyscy wiedzą. W każdą środę wakacji poznasz nowe smaki, niezwykłych ludzi i historie, które kryją się za tradycyjnymi recepturami. Dołącz do wakacyjnej akcji "Pyszne, bo polskie!"
Lato to idealny czas na odkrywanie nowych miejsc, spotkania z ludźmi i... smakowanie tego, co najlepsze! RMF FM rusza z drugą edycją wakacyjnej akcji "Pyszne, bo polskie".
W każdą środę wakacji dziennikarze RMF FM prezentują słuchaczom potrawy, które wykraczają poza utarte schematy polskiej kuchni. Schabowy, kluski i żurek? Zapomnijcie o nudzie! - zachęca dziennikarka Faktów RMF FM Magda Wojtoń, jedna z prowadzących akcję. W ubiegłym roku smakowaliśmy dań, które dla wielu mogły być prawdziwym zaskoczeniem: smażone bociany, pączki z bobem z Lubelszczyzny, podhalańska bryja z Maniów, fizoły czy ciasto flisackie ze Sromowiec Niżnych - wspomina.
RMF FM będzie szukać kulinarnych skarbów ukrytych w małych rodzinnych knajpkach, lokalnych pasiekach i rzemieślniczych piekarniach. Szukamy lokalnych przysmaków, które powstają z pasji, tradycji i serca. Każdy, kto kocha gotować i dzielić się swoimi smakami, jest mile widziany!
W każdym regionie dziennikarze odwiedzą kilka miejsc, by wspólnie z mieszkańcami celebrować lokalne smaki. Będzie radośnie, kolorowo, smacznie i wakacyjnie - gwarantujemy mnóstwo pozytywnej energii!
Dołącz do nas, zgłoś siebie lub kogoś, kto Twoim zdaniem zasługuje na kulinarne wyróżnienie. Redakcja wybierze najciekawsze zgłoszenia i odwiedzi wybrane miejsca, by w Faktach RMF FM opowiedzieć o lokalnych przysmakach. Specjalny formularz poniżej.
W Polskę ruszamy 1 lipca 2026 roku. Nasz plan podróży na te wakacje to:
1 VII Dolny Śląsk
8 VII Świętokrzyskie
15 VII Małopolska
22 VII Zachodniopomorskie
29 VII Warmia-Mazury
5 VIII Lubuskie
12 VIII Kujawsko-pomorskie
19 VIII Opolszczyzna
26 VIII Lubelszczyzna