Zapomnij o nudzie na talerzu! RMF FM rusza w trasę po Polsce, by odkrywać lokalne przysmaki, o których istnieniu nie wszyscy wiedzą. W każdą środę wakacji poznasz nowe smaki, niezwykłych ludzi i historie, które kryją się za tradycyjnymi recepturami. Dołącz do wakacyjnej akcji "Pyszne, bo polskie!"

Lato to idealny czas na odkrywanie nowych miejsc, spotkania z ludźmi i... smakowanie tego, co najlepsze! RMF FM rusza z drugą edycją wakacyjnej akcji "Pyszne, bo polskie".

W każdą środę wakacji dziennikarze RMF FM prezentują słuchaczom potrawy, które wykraczają poza utarte schematy polskiej kuchni. Schabowy, kluski i żurek? Zapomnijcie o nudzie! - zachęca dziennikarka Faktów RMF FM Magda Wojtoń, jedna z prowadzących akcję. W ubiegłym roku smakowaliśmy dań, które dla wielu mogły być prawdziwym zaskoczeniem: smażone bociany, pączki z bobem z Lubelszczyzny, podhalańska bryja z Maniów, fizoły czy ciasto flisackie ze Sromowiec Niżnych - wspomina.

Bo najlepsze smaki to te, które powstają z pasji

RMF FM będzie szukać kulinarnych skarbów ukrytych w małych rodzinnych knajpkach, lokalnych pasiekach i rzemieślniczych piekarniach. Szukamy lokalnych przysmaków, które powstają z pasji, tradycji i serca. Każdy, kto kocha gotować i dzielić się swoimi smakami, jest mile widziany!

W każdym regionie dziennikarze odwiedzą kilka miejsc, by wspólnie z mieszkańcami celebrować lokalne smaki. Będzie radośnie, kolorowo, smacznie i wakacyjnie - gwarantujemy mnóstwo pozytywnej energii!

Dołącz do nas, zgłoś siebie lub kogoś, kto Twoim zdaniem zasługuje na kulinarne wyróżnienie. Redakcja wybierze najciekawsze zgłoszenia i odwiedzi wybrane miejsca, by w Faktach RMF FM opowiedzieć o lokalnych przysmakach. Specjalny formularz poniżej.

Gdzie i kiedy spotkacie ekipę RMF FM?

W Polskę ruszamy 1 lipca 2026 roku. Nasz plan podróży na te wakacje to:

1 VII Dolny Śląsk

8 VII Świętokrzyskie

15 VII Małopolska

22 VII Zachodniopomorskie

29 VII Warmia-Mazury

5 VIII Lubuskie

12 VIII Kujawsko-pomorskie

19 VIII Opolszczyzna

26 VIII Lubelszczyzna